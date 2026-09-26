Après avoir battu l'Iran, l'un des grands noms du continent, sur le score de 3:1 lors d'un choc décisif à Ferghana, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a entamé sa préparation pour les prochains tests sérieux dans le cadre des journées FIFA. Les « Loups Blancs », dirigés par le célèbre expert italien, champion du monde et lauréat du Ballon d'Or Fabio Cannavaro, affronteront l'équipe nationale de Syrie le 1er octobre au magnifique stade central Pakhtakor de Tachkent.

Ce match, qui débutera à 19h00, servira d'examen important pour démontrer une fois de plus les changements tactiques et le potentiel offensif de notre équipe. Les journées FIFA ne s'arrêtent pas là : le 6 octobre, nos représentants se déplaceront pour affronter la Corée du Sud, l'une des équipes les plus puissantes du continent. Ces matchs de haut niveau font partie de la préparation fondamentale de notre équipe nationale avant la Coupe d'Asie qui se déroulera début 2027 en Arabie saoudite et dont ils seront les hôtes.

« L'ère Cannavaro, le match contre la Syrie et le voyage à Séoul » : 5 points clés de l'agenda de notre équipe nationale

Faits officiels les plus importants concernant les plans de l'équipe nationale d'Ouzbékistan :

Les protégés de Cannavaro au Pakhtakor : Le match amical contre la Syrie débutera le 1er octobre à 19h00, heure de Tachkent ;

La victoire 3:1 contre l'Iran : Lors du match à Ferghana le 24 septembre, Shomurodov a signé un doublé et Norchaev a inscrit l'autre but ;

Super match à l'extérieur contre la Corée du Sud : Le 6 octobre, les « Loups Blancs » se mesureront à l'extérieur à la Corée du Sud, géant du football asiatique ;

Préparation à la Coupe d'Asie 2027 : La compétition se déroulera du 7 janvier au 5 février 2027 en Arabie saoudite.

Les adversaires du groupe « B » sont connus : Nos représentants affronteront Bahreïn, la Corée du Nord (RPDC) et la Jordanie lors de la phase de groupes du championnat continental.

Équipe nationale d'Ouzbékistan : calendrier des journées FIFA et de la Coupe d'Asie 2027

Tableau des matchs amicaux et des indicateurs sur la route du championnat continental des « Loups Blancs » :

Date et statut du match Équipe adverse Lieu et heure du match Importance et objectif stratégique 24 septembre (Amical) Iran (victoire 3:1) Ville de Ferghana, stade central Avantage psychologique grâce au doublé de Shomurodov et au but de Norchaev 1er octobre (Amical) Équipe nationale de Syrie Tachkent, stade Pakhtakor (19:00) Tester la tactique de Cannavaro devant les supporters de Tachkent 6 octobre (Amical) Équipe nationale de Corée du Sud À l'extérieur (Corée du Sud) Test de force de haut niveau contre un géant asiatique 2027 (7 janvier – 5 février) Coupe d'Asie (Groupe « B ») Arabie saoudite terrains Lutte vers le titre contre Bahreïn, la RPDC et la Jordanie

Expertise footballistique : Pourquoi les matchs contre la Syrie et la Corée du Sud sont-ils une base importante ?

Conclusions des analystes sportifs internationaux et des experts nationaux du football :

« L'équilibre défense-attaque de Fabio Cannavaro » : Sous la direction de la légende du football mondial, l'équipe affiche un football classique et ordonné ; marquer 3 buts contre une équipe aussi forte que l'Iran et l'efficacité du tandem Shomurodov-Norchaev prouvent que le schéma de Cannavaro porte ses fruits ;

Affrontement avec des adversaires aux styles variés : La Syrie mise sur le combat physique et un bloc défensif solide, tandis que la Corée du Sud se distingue par une vitesse élevée et un pressing intense à l'européenne ; ces deux adversaires différents aident notre équipe nationale à développer la capacité de s'adapter rapidement à toute condition tactique ;

Préparation au groupe « B » avant l'Arabie saoudite 2027 : Nos adversaires à la Coupe d'Asie, la Jordanie et Bahreïn, jouent un style de football arabe similaire à celui de la Syrie, tandis que la RPDC mise sur la rapidité et une discipline rigoureuse ; c'est pourquoi ces deux matchs de préparation sont le modèle parfait avant le prochain championnat continental.

Selon vous, quel résultat l'équipe nationale d'Ouzbékistan, dirigée par Fabio Cannavaro, obtiendra-t-elle lors du match contre la Syrie au Pakhtakor et à l'extérieur contre la Corée du Sud ? Après la victoire 3:1 contre l'Iran, comment évaluez-vous les chances de titre de notre équipe à la Coupe d'Asie 2027 ? Laissez vos avis personnels dans les commentaires et partagez cette analyse avec tous les fans de football pour soutenir notre équipe nationale !