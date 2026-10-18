Deux places pour les joueurs d'échecs ouzbeks : qui ira à la Coupe du monde ?

L'Olympiade d'échecs de Samarcande a offert aux équipes nationales d'Ouzbékistan non seulement des résultats historiques, mais aussi une opportunité importante pour la Coupe du monde 2027. Notre pays a obtenu une place dans les catégories open et féminine. Désormais, une question cruciale intéresse les fans d'échecs : à qui ces places seront-elles confiées ?

Les échecs ouzbeks continuent de renforcer leur position sur la scène internationale. Sur la base des résultats de l'Olympiade d'échecs 2026 organisée à Samarcande, la Fédération internationale des échecs (FIDE) a annoncé les places allouées aux fédérations nationales pour la Coupe du monde 2027 et la Coupe du monde féminine.

L'Ouzbékistan a eu l'opportunité d'envoyer un joueur d'échecs dans chacune de ces compétitions prestigieuses. La place dans la catégorie open pourrait être attribuée à l'un des membres de l'équipe masculine, championne olympique, et la place dans la catégorie féminine à l'une des représentantes de l'équipe nationale féminine, qui a terminé 13e de l'Olympiade.

Catégorie open : un choix parmi cinq joueurs

Le titre de champion olympique de l'équipe masculine d'Ouzbékistan est l'une des réalisations les plus importantes de l'histoire des échecs du pays. Désormais, l'un des membres de l'équipe a une chance supplémentaire de participer à la Coupe du monde 2027.

Parmi les candidats à cette place, on retrouve les joueurs suivants :

Nodirbek Abdusattorov;

Javohir Sindarov ;

Nodirbek Yakubbayev ;

Shamsiddin Vohidov ;

Muhiddin Madaminov.

Chacun d'eux est un représentant qui démontre le potentiel des échecs ouzbeks sur la scène internationale. Cependant, comme il n'y a qu'une seule place, le choix final revêt une grande importance.

Il ne s'agit pas seulement des résultats personnels du joueur. La possibilité de participer à une compétition de haut niveau comme la Coupe du monde est essentielle pour accroître l'expérience de l'athlète, renforcer son classement international et défendre l'honneur du pays.

Catégorie féminine : Les cinq candidates de l'Ouzbékistan

L'équipe nationale féminine d'Ouzbékistan a également obtenu une place pour la Coupe du monde féminine 2027 grâce aux résultats de l'Olympiade. Bien que l'équipe ait terminé à la 13e place, ce résultat a créé une opportunité importante pour la fédération nationale.

Candidates pour la place :

Afruza Hamdamova ;

Gulruhbegim Tohirjonova ;

Umida Omonova ;

Nilufarxon Imomqo‘ziyeva ;

Guldona Karimova.

La participation de l'une de ces joueuses à la Coupe du monde pourrait contribuer à promouvoir davantage les échecs féminins ouzbeks à l'échelle internationale.

Bien sûr, des facteurs tels que la préparation de l'athlète, la capacité à participer à la compétition et le statut actuel de qualification peuvent être importants dans le choix final. Cependant, la sélection du candidat dépend des décisions de la fédération nationale.

À qui seront attribuées les places et quand le choix sera-t-il finalisé ?

Conformément aux règles de la FIDE, chaque fédération nationale peut choisir l'un des membres de son équipe ayant participé à l'Olympiade. Si tous les membres de l'équipe ont déjà obtenu une place par d'autres voies de qualification ou ont refusé de participer, la fédération peut désigner un autre joueur.

Selon les informations fournies, la confirmation des représentants finaux est prévue entre le 1er et le 15 juillet 2027.

Par conséquent, la question la plus importante pour l'instant est de savoir qui seront les heureux élus. La liste des candidats est connue, mais il est trop tôt pour considérer un joueur spécifique comme participant avant la décision finale.

Combien d'autres places ont été attribuées grâce aux résultats de l'Olympiade ?

Sur la base des résultats de l'Olympiade de Samarcande, de nombreuses fédérations à travers le monde ont également eu l'opportunité de participer aux Coupes du monde.

Selon les données fournies, grâce aux résultats de l'Olympiade :

83 fédérations nationales dans la catégorie open ;

45 fédérations nationales dans la catégorie féminine

ont obtenu une place pour la Coupe du monde.

Ces chiffres montrent que l'Olympiade n'est pas seulement importante pour les médailles par équipe, mais aussi pour la qualification aux grandes compétitions individuelles.

Deux places, deux opportunités importantes

Pour l'Ouzbékistan, l'importance de ces places ne se limite pas à la participation à la compétition de 2027. Elles permettent à nos joueurs de se mesurer à des adversaires redoutables, d'acquérir une expérience internationale et de donner un nouvel élan au développement des échecs dans notre pays.

Désormais, l'attention des fans est tournée vers le choix final de la fédération nationale. Qui sera choisi parmi les champions olympiques dans la catégorie open ? Quelle joueuse défendra l'honneur de l'Ouzbékistan lors de la Coupe du monde féminine ?

Selon vous, la place dans la catégorie open Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarov, Nodirbek Yakubbayev, Shamsiddin Vohidov ou Muhiddin Madaminov devrait-elle être attribuée à qui ? Et dans la catégorie féminine, qui considérez-vous comme la candidate la plus digne ? Laissez votre avis dans les commentaires.