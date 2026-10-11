Cannavaro sur son travail : « Je vis l'une des plus belles périodes de ma vie »

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Fabio Cannavaro n'a pas caché qu'il prenait beaucoup de plaisir à travailler avec l'équipe. Le technicien italien a évoqué le rajeunissement de l'effectif, les résultats obtenus et sa satisfaction quant au jeu produit par les joueurs, même après une défaite. Il a souligné que la Coupe du Monde a été une grande école d'expérience pour l'équipe, et que l'attention est désormais tournée vers la Coupe d'Asie.

Champion du monde avec l'Italie en 2006, Cannavaro a accordé une interview à la prestigieuse publication italienne La Gazzetta dello Sport dans laquelle il a exprimé sa satisfaction concernant le processus entamé en Ouzbékistan. Pour l'entraîneur, l'aspect le plus important n'est pas seulement la victoire, mais le développement de l'équipe et la création d'une base pour l'avenir.

« Je prends beaucoup de plaisir dans mon travail »

Cannavaro a qualifié son travail avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan comme l'une des périodes les plus agréables de sa vie. Selon lui, les signes montrant que la direction choisie avec l'équipe est la bonne sont déjà visibles.

« Je vis actuellement l'une des périodes merveilleuses de ma vie. Je prends beaucoup de plaisir dans mon travail. En Ouzbékistan, nous sommes satisfaits de la voie que nous avons choisie. Nous avons entamé un processus, nous avons considérablement rajeuni l'effectif et nous obtenons déjà de bons résultats », a déclaré le technicien.

Il ressort de ces propos que Cannavaro ne juge pas l'équipe nationale uniquement sur les résultats des matchs immédiats. Il considère également la progression des joueurs, le renouvellement des générations et le développement à long terme comme essentiels.

Satisfait du jeu de l'équipe même après une défaite

Dans le football, le résultat devient souvent le critère principal. Cependant, pour Cannavaro, au-delà du score, la manière dont l'équipe se comporte sur le terrain revêt une grande importance.

Tout en soulignant que des victoires convaincantes ont été remportées lors de certains matchs, l'entraîneur a également évoqué le duel contre la Corée du Sud.Selon lui, malgré la défaite, le jeu montré par l'équipe a laissé une impression positive.

« Nous avons remporté des victoires convaincantes dans plusieurs matchs. Mais même lorsque nous avons perdu, notamment après le match contre la Corée du Sud, nous avons quitté le terrain avec satisfaction. Parce que nous étions satisfaits du jeu de notre équipe », a déclaré Cannavaro.

Cette approche montre que l'attention est portée non seulement sur le résultat affiché au tableau d'affichage, mais aussi sur la discipline de jeu, les mouvements collectifs et l'exécution des tâches tactiques.

La Coupe du Monde — « comme des cours à l'université »

Au cours de l'entretien, Cannavaro a également insisté sur l'importance de la participation à la Coupe du Monde pour l'équipe nationale. Il a évalué cette compétition comme une immense source d'expérience pour les joueurs.

« Nous avons participé à la Coupe du Monde avec beaucoup d'enthousiasme. Cette compétition a été pour nous comme des cours à l'université : nous avons beaucoup appris. Quels que soient les résultats, nous sommes revenus de la compétition beaucoup plus forts. Pour moi personnellement, ce fut un mois inoubliable, qui restera gravé comme l'une des plus belles périodes de ma vie », a déclaré le technicien italien.

Participer à une compétition de haut niveau comme la Coupe du Monde permet aux joueurs d'affronter des adversaires redoutables, de ressentir la pression internationale et d'évaluer leurs propres capacités. Selon Cannavaro, cette expérience pourrait être utile à l'équipe lors des prochaines compétitions.

Les débuts d'un joueur de moins de 17 ans ont réjoui Cannavaro

L'un des aspects sur lequel l'entraîneur a mis l'accent est de donner une chance aux jeunes joueurs. Sous la direction de Cannavaro, Muhammad Hakimov a fait ses débuts avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Il a eu 17 ans trois jours après ses débuts.

Cannavaro a cité cette situation comme un exemple important de la confiance accordée aux jeunes dans l'équipe.

« Nous avons donné à un joueur qui n'était pas encore majeur l'opportunité de faire ses débuts en équipe nationale. Il a eu 17 ans trois jours après le match. Comment ne pas être satisfait d'une telle situation ? », a déclaré l'entraîneur.

Obtenir une chance en équipe nationale principale est pour les jeunes joueurs une étape importante sur la voie de la progression, accompagnée d'une grande responsabilité. Cependant, le développement futur de ces joueurs dépendra également d'un temps de jeu régulier, d'une préparation adéquate et de la confiance des entraîneurs.

Désormais, l'attention principale est portée sur la Coupe d'Asie

Cannavaro a souligné qu'un autre test sérieux attend l'Ouzbékistan. Il s'agit de la Coupe d'Asie 2027. L'entraîneur ne considère pas les adversaires du groupe comme faciles, mais il est convaincu que l'expérience accumulée récemment aidera l'équipe.

« La Coupe d'Asie nous attend. Notre groupe n'est pas facile, mais nous nous préparons pour la compétition en tenant compte de toute l'expérience que nous avons accumulée récemment. La fédération de football est également satisfaite du travail que nous accomplissons ensemble », a-t-il ajouté.

La Coupe d'Asie 2027 est prévue en Arabie Saoudite du 7 janvier au 5 février. L'équipe nationale d'Ouzbékistan affrontera Bahreïn, la RPDC et la Jordanie dans le groupe B.

La voie choisie par Cannavaro portera-t-elle ses fruits ?

L'idée principale de l'interview de Cannavaro est que, dans l'équipe nationale d'Ouzbékistan, on travaille non seulement pour les résultats d'aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir. Le rajeunissement de l'effectif, l'opportunité donnée aux nouveaux joueurs et l'utilisation de l'expérience acquise lors des compétitions internationales sont des éléments importants de ce processus.

Bien sûr, la satisfaction de l'entraîneur ne signifie pas que toutes les tâches à venir ont été accomplies. Le véritable potentiel de l'équipe sera à nouveau testé lors de compétitions importantes comme la Coupe d'Asie.

Pour les supporters ouzbeks, l'aspect le plus encourageant des propos de Cannavaro est le suivant : l'entraîneur est satisfait de la situation actuelle de l'équipe et prend plaisir à travailler pour son avenir. C'est maintenant au tour des joueurs de renforcer cette confiance par un jeu stable sur le terrain et des résultats importants.