Hégémon du football anglais ces dernières années, Manchester City pourrait faire face à la sanction la plus sévère jamais vue sur la scène internationale. Selon les médias européens, l'UEFA accuse les Mancuniens de violations massives du fair-play financier et envisage une exclusion des compétitions européennes pour une durée de sept à dix ans .

Si l'appel du club est rejeté, les « Citizens » ne pourront pas participer à la Ligue des champions et aux autres coupes d'Europe jusqu'en 2034 au moins.

114 violations sur 115 points : Détails des accusations

Selon les informations publiées par le célèbre journaliste sportif César Augusto Londoño, la situation évolue comme suit :

Quand la décision sera-t-elle annoncée ? L'UEFA rendra sa décision finale et ferme après la confirmation officielle des charges par la commission indépendante de la Premier League (EPL) ;

Accusations sur 114 points : Manchester City est accusé d'avoir enfreint 114 des 115 règles de transparence financière et de fair-play ;

Pas de retrait de titres : Parallèlement, il est précisé que l'UEFA n'envisage pas de retirer au club ses titres de champion d'Angleterre, ses trophées de Ligue des champions et autres distinctions remportés par le passé.

Exode des stars et destin d'Abdukodir Husanov

De telles mesures disciplinaires catastrophiques affecteront directement l'avenir des leaders et des jeunes talents de l'effectif :

L'intérêt des grands clubs pour Husanov : Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Abdukodir Husanov évolue également sous les couleurs de Manchester City. Cette saison, il a déjà disputé 7 matchs officiels avec l'équipe première. La presse européenne rapporte un intérêt sérieux de la part d'autres clubs renommés de Premier League tels que Chelsea , Aston Villa , ainsi que Everton et Bournemouth ;

La course aux transferts est lancée : Profitant de l'incertitude, les grands clubs européens établissent déjà des contacts avec les stars mancuniennes et leurs agents ;

Risque de relégation et transferts inévitables : Selon les experts, si la Premier League relègue le club en division inférieure et que l'UEFA ferme les portes de l'Europe pour 10 ans, cela forcera non seulement Husanov, mais presque toutes les stars de l'équipe, à quitter Manchester.

Le procès financier le plus retentissant de l'histoire du football anglais touche à sa fin, et son issue pourrait bouleverser l'équilibre des forces sur tout le continent.