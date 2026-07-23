Chelsea prête Garnacho : sa nouvelle destination est Aston Villa

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Chelsea prête Garnacho : sa nouvelle destination est Aston Villa

Alejandro Garnacho ne passera pas la saison 2026/27 à Chelsea, mais dans un autre club anglais. Aston Villa a officiellement annoncé l'arrivée de l'ailier rapide argentin pour un prêt d'un an.

Le transfert du joueur de 22 ans devrait renforcer la concurrence dans la ligne d'attaque du club de Birmingham. Le rôle que jouera Garnacho dans sa nouvelle équipe sera l'une des intrigues majeures de la saison.

Aston Villa confirme l'accord de prêt

Selon les informations publiées sur le site officiel du club, Alejandro Garnacho évoluera sous les couleurs d'Aston Villa durant toute la saison 2026/27.

L'accord a été conclu sous forme de prêt. Cependant, aucune information supplémentaire n'a été fournie concernant une éventuelle option d'achat définitive.

Information

Détails

Joueur

Alejandro Garnacho

Âge

22

Club actuel

Chelsea

Nouvelle équipe

Aston Villa

Type de contrat

Prêt d'une saison

Saison

2026/27

La vitesse et les actions individuelles de Garnacho pourraient offrir de nouvelles opportunités lors des contre-attaques d'Aston Villa.

Le parcours commencé à «Manchester United»

L'international argentin a passé la majeure partie de sa carrière professionnelle à «Manchester United».

Il a disputé 144 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot du club d'Old Trafford. Garnacho s'est fait connaître dans le football anglais grâce à ses accélérations et ses frappes imprévisibles avec United.

À l'été 2025, il a rejoint Chelsea. Lors de sa première saison avec le club londonien, Garnacho a :

  • participé à 43 matchs ;

  • marqué 8 buts ;

  • évolué sur les ailes et en soutien de l'attaquant.

Cependant, avant la nouvelle saison, il a été décidé de le prêter pour qu'il puisse bénéficier d'un temps de jeu plus régulier.

Quels sont les points forts de Garnacho ?

Le communiqué d'Aston Villa souligne la capacité du joueur à évoluer à plusieurs postes offensifs.

Garnacho joue principalement comme ailier. En même temps, il est capable d'évoluer derrière l'attaquant central, de porter le ballon dans la surface et de mettre la pression sur les défenseurs adverses.

Ses caractéristiques importantes :

  • vitesse élevée ;

  • activité dans les duels en un contre un ;

  • repiquer de l'aile vers l'axe pour tirer ;

  • polyvalence offensive ;

  • exploitation des espaces libres en contre-attaque.

Il aura désormais l'occasion de démontrer ces qualités avec Aston Villa.

Le célèbre but récompensé par le Prix Puskás

Garnacho a été sélectionné huit fois avec l'équipe nationale d'Argentine.

L'un des moments les plus mémorables de sa carrière a été son but acrobatique contre Everton. Pour cette frappe, le joueur a reçu le Prix Puskás de la FIFA en 2024.

Sa bicyclette a été reconnue comme le plus beau but de l'année.

Ce but a prouvé qu'il n'est pas seulement rapide, mais aussi un joueur dangereux dans des situations non conventionnelles.

Ce prêt changera-t-il sa carrière ?

À seulement 22 ans, Garnacho suit un parcours lié à trois grands clubs anglais. La saison à Aston Villa pourrait lui offrir du temps de jeu, un nouvel environnement tactique et l'opportunité de prouver sa valeur.

La question principale est désormais : l'ailier argentin pourra-t-il retrouver son meilleur niveau à Birmingham et revenir à Chelsea en tant que joueur plus complet ?

Selon vous, Garnacho peut-il devenir un titulaire indiscutable à Aston Villa ? Laissez votre avis en commentaire et partagez cette nouvelle avec un ami fan de football anglais.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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