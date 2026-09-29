Manchester City publie une déclaration officielle : Nous sommes surpris par la décision de la commission et ferons appel

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Manchester City publie une déclaration officielle : Nous sommes surpris par la décision de la commission et ferons appel

Suite aux conclusions de la commission de la Premier League concernant les infractions financières, Manchester Citya publié une déclaration officielle exprimant son ferme désaccord avec cette décision. La direction du géant anglais a clairement indiqué qu'elle était non seulement déçue par les conclusions annoncées, mais également profondément surprise par le verdict rendu.

Le club rejette catégoriquement toutes les accusations portées contre lui, affirmant disposer d'une base de preuves irréfutables confirmant son innocence et qu'il défendra sa position jusqu'au bout devant toutes les instances juridiques. La déclaration note que les conclusions de la commission sont truffées d'erreurs graves et grossières en termes de droit, de principes et de faits, et sont totalement infondées. Par conséquent, les « Citizens » exerceront pleinement leur droit légal d'appel.

« Surprise, erreurs accumulées et preuves irréfutables » : Les 5 points clés de la déclaration

«Manchester City» : Les points officiels les plus importants de la réaction du club :

  • « Nous sommes déçus et surpris » : Le club a exprimé son profond regret et sa surprise face aux conclusions annoncées par la commission de la Premier League ;

  • « Nous sommes innocents des accusations et nous avons des preuves » : Les « Citizens » ont annoncé disposer d'une base de preuves irréfutables confirmant leur position et leur innocence ;

  • Des erreurs juridiques et factuelles identifiées dans les conclusions : Le club a noté que la décision de la commission contient de nombreuses erreurs graves en termes de droit, de principes et de faits ;

  • Un appel officiel sera déposé : «Manchester City» fera appel devant toutes les instances juridiques et réglementaires supérieures pour défendre ses droits ;

  • 8 ans de coopération et régime de silence : Le club a déclaré avoir respecté les exigences de la Premier League pendant 8 ans et a annoncé qu'il ne ferait aucun commentaire supplémentaire jusqu'à la fin des procédures judiciaires.

Classification de la position juridique de Manchester City contre les conclusions de la commission de la Premier League

Arguments principaux, exigences et calendrier des actions futures dans la déclaration du club :

Critères et axes d'analyse

Position officielle et déclaration du club

Perspectives futures et importance juridique de l'affaire

Évaluation initiale de la décision de la commission

Déception, surprise totale et inattendu

Entrée dans une phase de litige sans compromis avec la direction de la Premier League

Réaction aux accusations

Le club se considère comme absolument innocent de toutes les accusations

Tentative de justifier pleinement sa réputation et sa politique financière

Base juridique et preuves

Possession d'un ensemble de documents officiels irréfutables

Obligation de divulguer des preuves indépendantes lors du procès

Principales lacunes des conclusions

Erreurs graves dans les normes juridiques, les principes et les faits

Levier pour obtenir l'annulation de la décision en instance d'appel

Prochaine étape pratique

Dépôt d'un appel officiel devant toutes les instances juridiques

Retarder l'entrée en vigueur de la sanction et longue procédure judiciaire

8 ans de relation avec la Premier League

Respect des règles avec la confiance d'un « régulateur impartial et indépendant »

Doute diplomatique sur l'impartialité de la direction de la ligue

Expertise sportive et juridique : l'appel de City peut-il annuler la sanction ?

Conclusions des avocats spécialisés en droit du sport, des insiders du football et des analystes financiers :

  • « Stratégie pour gagner du temps et contrer la pression » : La déclaration du club sur les « preuves irréfutables » n'est pas seulement une défense, mais une déclaration de guerre ouverte contre la commission de la Premier League ; le dépôt d'un appel suspendra l'exécution de toute sanction (retrait de points ou amendes) pendant au moins quelques mois, voire jusqu'à la saison prochaine ;

  • « La répétition du précédent de l'UEFA » : Rappelons que par le passé, l'UEFA avait exclu Manchester City de la Ligue des champions pendant deux ans, mais le club avait fait annuler cette décision presque totalement via le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne ; cependant, les règles internes de la Premier League ne relèvent pas de la juridiction du TAS et seront examinées par une commission d'appel indépendante, ce qui rend la lutte encore plus complexe ;

  • 8 ans d'enquête et réputation de la ligue : Il n'y a pas de retour en arrière possible pour la Premier League ; si les conclusions de la commission sont annulées en appel, ce sera une honte immense pour le système de régulation de la Premier League ; si elles sont confirmées, les « Citizens » seront victimes de lourdes sanctions — dans les deux cas, la plus grande bataille judiciaire de l'histoire du football anglais ne fait que commencer.

Selon vous, Manchester City pourra-t-il prouver son innocence en appel et échapper à la sanction, ou la commission de la Premier League restera-t-elle ferme cette fois-ci pour punir le grand club ? Quel impact ce conflit aura-t-il sur le moral de l'équipe d'Enzo Maresca et sur la course au titre cette saison ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse de la déclaration fatidique du monde du football avec tous les fans !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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