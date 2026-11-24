La compétition la plus prestigieuse du football de club européen, la Ligue des champions, entame les rencontres de la 5e journée de la phase de ligue. Les 24 et 25 novembre, les fans attendent avec impatience les affiches Galatasaray – Aston Villa, Real Madrid – PSV, Manchester City– Napoli, Sabah – Barcelone, PSG – Roma. Pour certaines équipes, cette journée pourrait être une étape cruciale vers la qualification pour la phase suivante.

La moitié de la phase de ligue est désormais derrière nous. Chaque point compte désormais pour le classement et les chances d'atteindre les phases à élimination directe. Selon le calendrier de l'UEFA, 18 matchs impliquant 36 équipes auront lieu lors de cette 5e journée.

Galatasaray – Aston Villa : le test d'Istanbul

L'un des matchs les plus attendus de la journée aura lieu à Istanbul. Le club turc de Galatasaray reçoit l'équipe anglaise d'Aston Villa.

Les hommes d'Unai Emery cherchent à démontrer leur potentiel sur la scène européenne. Aston Villa a marqué 12 buts cette saison. Pour l'équipe, le match à Istanbul est important tant pour confirmer ses capacités offensives que pour renforcer sa position dans la compétition.

Cependant, Galatasaray est un adversaire redoutable à domicile. Ces dernières années, le club turc a enregistré de bons résultats lors de ses matchs à domicile contre des équipes anglaises. Selon les données de l'UEFA, le club a remporté ses trois derniers matchs à domicile contre des clubs anglais.

Par conséquent, les protégés d'Emery ne s'attendent pas à une partie facile. L'ambiance à Istanbul et le jeu agressif des hôtes pourraient constituer un test sérieux pour Aston Villa.

Real Madrid – PSV : l'équipe de Mourinho poursuivra-t-elle sa série de victoires ?

Au stade Santiago Bernabéu de Madrid, le Real reçoit le club néerlandais du PSV. Le géant espagnol, dirigé par José Mourinho, cherchera à poursuivre sa marche victorieuse dans la compétition.

Cependant, le PSV ne doit pas être sous-estimé. Les joueurs d'Eindhoven sont capables de proposer un football offensif et visent à opposer une résistance sérieuse aux Madrilènes.

Selon les statistiques de l'UEFA, les deux clubs se sont rencontrés huit fois en compétitions européennes. Le Real a gagné trois fois, le PSV une fois, et quatre matchs se sont soldés par un nul. Leur dernière confrontation remonte aux quarts de finale de la Coupe d'Europe 1988/89.

Il est à noter que Kylian Mbappé est proche de son 75e but en Ligue des champions. Si la star française marque contre le PSV, il deviendra l'un des plus jeunes joueurs de l'histoire de la compétition à atteindre ce cap.

Manchester City– Napoli : De Bruyne face à son ancienne équipe

L'un des autres chocs les plus intéressants de la journée aura lieu à Manchester. Manchester City accueille le club italien du Napoli.

L'aspect particulier de ce match est le retour de Kevin De Bruyne face à son ancienne équipe. Le milieu de terrain belge a joué dix saisons sous les couleurs de Manchester City avant de rejoindre le Napoli à l'été 2025, remportant de nombreux titres en Ligue des champions et en Premier League.

De Bruyne a disputé 442 matchs pour City, marquant 108 buts. Il affrontera désormais son ancienne équipe en tant qu'adversaire.

Les résultats de Manchester City à domicile sont également remarquables. Le club anglais n'a perdu que deux de ses 27 derniers matchs à domicile en Ligue des champions. Erling Haaland, quant à lui, a marqué lors de chacun de ses trois précédents matchs européens contre le Napoli.

Pour les Italiens, les déplacements en Angleterre ne sont pas faciles. Le Napoli n'a jamais gagné sur le terrain d'un club anglais en Ligue des champions. Ce match à Manchester sera donc un examen sérieux.

Sabah – Barcelone : le club catalan en Azerbaïdjan

L'un des matchs les plus discutés de mercredi aura lieu en Azerbaïdjan. Le club local de Sabah reçoit le FC Barcelone.

Pour le club catalan, ce match est crucial pour réaliser ses objectifs dans la phase de ligue. Barcelone souhaite obtenir une place directe pour les huitièmes de finale.

Les statistiques confirment le potentiel offensif de l'équipe de Hansi Flick. Selon l'UEFA, lors des 22 derniers matchs de phase de ligue de Barcelone en Ligue des champions, au moins trois buts ont été marqués à chaque rencontre, pour un total de 105 buts.

Cependant, Sabah ne peut pas être considéré comme un adversaire facile. Le club azerbaïdjanais a montré une grande combativité lors de ses matchs à domicile. Pour les hôtes, affronter un géant européen est une opportunité de se montrer et de faire plaisir à leurs supporters.

Bien sûr, Barcelone est nettement supérieur en termes d'effectif et d'expérience internationale. Mais l'ambiance en Azerbaïdjan et la combativité des locaux pourraient ajouter de l'intérêt à la rencontre.

Lille – Bayern : un déplacement important pour les Munichois

Le Bayern se rend en France pour affronter Lille lors de la 5e journée. Pour les Munichois, l'objectif principal est de gagner pour améliorer leur position au classement.

L'efficacité offensive du Bayern lors des derniers matchs est notable. Selon les statistiques de l'UEFA, le club allemand a marqué au moins deux buts lors de 12 de ses 13 derniers matchs de Ligue des champions.

La jeune star de l'équipe, Lennart Karl, est également sous les projecteurs. Avant même ses 19 ans, il a déjà marqué cinq buts en Ligue des champions. Un but de plus pourrait le faire monter dans la liste des plus jeunes buteurs prolifiques de l'histoire de la compétition.

Cependant, Lille est capable d'opposer une résistance digne de ce nom à domicile. Le club français a marqué lors de chacun de ses neuf derniers matchs à domicile. Le Bayern ne s'attend donc pas à une victoire facile.

PSG – Roma : le grand choc à Paris

Le champion d'Europe en titre, le PSG, reçoit le club italien de la Roma. L'équipe de Luis Enrique vise à poursuivre son excellent parcours dans la phase de ligue et à remporter une nouvelle victoire.

Les Parisiens ont marqué 20 buts lors de leurs quatre premiers matchs. Ce résultat montre à quel point leur potentiel offensif est élevé.

Un autre avantage du PSG est sa solidité à domicile. L'équipe est invaincue lors de ses 14 derniers matchs de Ligue des champions à domicile. C'est l'un des meilleurs résultats de l'histoire du club.

La Roma ne se rend pas à Paris pour une mission facile. L'objectif principal des Italiens sera de contenir les attaques adverses et d'exploiter les opportunités. Le fait que les Romains n'aient gagné qu'un seul de leurs 11 derniers déplacements montre la difficulté de la tâche.

Sporting – Manchester United: un nouveau test pour le club anglais

À Lisbonne, le choc entre le Sporting et Manchester Unitedaura lieu. Pour les deux équipes, ce match est important pour consolider leur position dans la phase de ligue.

Le Sporting se distingue par son football offensif à domicile. Le club portugais a marqué lors de chacun de ses 22 derniers matchs de phase de ligue en Ligue des champions, ce qui témoigne de sa constance offensive.

Manchester United doit améliorer ses résultats à l'extérieur. Le club anglais n'a gagné qu'un seul de ses 11 derniers déplacements en Ligue des champions.

Par conséquent, le match à Lisbonne pourrait ne pas être facile pour les visiteurs. Alors que le Sporting cherchera à gagner devant ses supporters, Manchester United tentera de récolter des points précieux.

Autres matchs importants de la 5e journée

Le 24 novembre, Arsenal reçoit le Borussia Dortmund. Les Londoniens sont invaincus lors de leurs 16 derniers matchs de phase de ligue en Ligue des champions. Arsenal a remporté ses 12 derniers matchs à domicile.

Le même jour, les matchs Feyenoord – Porto, Leipzig – Lens, Como – AEK et Slovan – Betis auront également lieu.

Le 25 novembre, les rencontres Bruges – Liverpool, Inter – Stuttgart, Shakhtar – Fenerbahçe, Atlético – Viking et Slavia – Villarreal seront au centre de l'attention des fans.

Ligue des champions : calendrier de la 5e journée

24 novembre, mardi — heure de Tachkent :

22:45 — Galatasaray – Aston Villa

22:45 — Bodø/Glimt – LASK

Dans la nuit du 25 novembre, 01:00 — Real Madrid – PSV

Dans la nuit du 25 novembre, 01:00 — Manchester City – Napoli

Dans la nuit du 25 novembre, 01:00 — Arsenal – Borussia Dortmund

Dans la nuit du 25 novembre, 01:00 — Feyenoord – Porto

Dans la nuit du 25 novembre, 01:00 — Como – AEK

Dans la nuit du 25 novembre, 01:00 — Slovan – Betis

Dans la nuit du 25 novembre, 01:00 — Leipzig – Lens

25 novembre, mercredi — heure de Tachkent :

22:45 — Sabah – Barcelone

22:45 — Slavia – Villarreal

Dans la nuit du 26 novembre, 01:00 — Lille – Bayern

Dans la nuit du 26 novembre, 01:00 — PSG – Roma

Dans la nuit du 26 novembre, 01:00 — Sporting – Manchester United

Dans la nuit du 26 novembre, 01:00 — Bruges – Liverpool

Dans la nuit du 26 novembre, 01:00 — Atlético – Viking

Dans la nuit du 26 novembre, 01:00 — Inter – Stuttgart

Dans la nuit du 26 novembre, 01:00 — Shakhtar – Fenerbahçe

La 5e journée de la Ligue des champions devrait démontrer une fois de plus la force réelle des équipes. Les matchs impliquant le Real Madrid, Barcelone, le Bayern, le PSG et Manchester City seront particulièrement suivis. Alors que nous entrons dans la seconde moitié de la phase de ligue, chaque victoire est cruciale pour la qualification en phase à élimination directe.