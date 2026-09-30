Chelsea lance l'offensive pour Husanov : Alonso fait du défenseur ouzbek sa priorité

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Chelsea lance l'offensive pour Husanov : Alonso fait du défenseur ouzbek sa priorité

Une nouvelle intrigue majeure émerge à l'approche du mercato hivernal en Premier League. Selon les rapports des médias sportifs britanniques et de la presse spécialisée, le club londonien de Chelsea manifeste un intérêt sérieux pour le défenseur central de Manchester City», le talentueux Ouzbek de 22 ans, Abdukodir Husanov. Le nouvel entraîneur des « Blues », Xabi Alonso, prévoit de le faire venir à Londres dès janvier pour résoudre la crise défensive catastrophique de l'équipe grâce à Husanov.

Il s'avère que Chelsea a déjà encaissé 12 buts lors des 5 premières journées, affichant la pire défense de la Premier League. Selon l'insider Simon Phillips, la direction du club a décidé de ne pas perdre de temps et a déjà pris contact avec les agents du joueur ouzbek. De plus, la menace de sanctions financières et l'exclusion potentielle des compétitions pesant sur Manchester City» pourraient accélérer ce transfert.

« 12 buts encaissés, le plan de Xabi Alonso et l'incertitude à City » : 5 faits clés

Les détails les plus importants concernant le transfert potentiel d'Abdukodir Husanov à Chelsea :

  • Chelsea entame les négociations : Selon les insiders, les Londoniens entreront bientôt en contact officiel avec les représentants de Husanov, 22 ans ;

  • La crise défensive de Xabi Alonso : Chelsea a encaissé 12 buts en 5 journées, devenant la défense la plus faible du championnat, et l'entraîneur choisit Husanov pour passer à un système à 3 défenseurs ;

  • Leader des interceptions en Premier League : Abdukodir est le numéro 1 absolu dans l'équipe d'Enzo Maresca avec une moyenne de 2,7 interceptions par match ;

  • «Manchester City» dans le flou : Ayant débuté la saison comme titulaire avant de rester sur le banc lors des derniers matchs, le défenseur ouzbek pourrait quitter le club sur fond de sanctions financières ;

  • Une concurrence féroce parmi les grands d'Europe : Outre Chelsea, des clubs de Premier League comme Aston Villa, Everton et Bournemouth s'intéressent également de près à Husanov.

Classification des problèmes de la ligne défensive d'Abdukodir Husanov et de Chelsea

Analyse de la situation du joueur à City, de ses statistiques et de son rôle potentiel au club londonien :

Critères d'analyse et statistiques

Abdukodir Husanov (Manchester City)

Défense de Chelsea et situation de Xabi Alonso

Âge et profil du joueur

22 ans, défenseur central/droit moderne

Manque de confiance défensive et déséquilibre chez les jeunes

Activité cette saison

Titulaire lors des 3 premiers matchs, puis remplaçant

12 buts encaissés en 5 matchs, record négatif en Premier League

Atout statistique principal

2,7 interceptions par match (leader du club)

Défaites dans les duels et manque d'agressivité

Flexibilité tactique

Excellent dans l'axe d'une défense à 3 ou 4

Xabi Alonso le prévoit à droite dans une défense à 3

Changements dans l'effectif

Possibilité de départ suite aux risques de sanctions contre City

Plan de séparation avec Fofana ou Achimpong cet hiver

Clubs intéressés

Chelsea, Aston Villa, Everton, Bournemouth

Prêt à investir massivement lors du mercato de janvier

Expertise tactique et marché des transferts : Pourquoi Husanov est-il vital pour Xabi Alonso ?

Conclusions des experts du football anglais :

  • « Manque d'agressivité et d'intransigeance » : Bien que des défenseurs comme Maxence Lacroix, Levi Colwill et Wesley Fofana soient bons avec le ballon, ils manquent de dureté dans les duels ; Husanov est un véritable « bouclier » capable de récupérer le ballon avec férocité et de gagner les duels aériens ;

  • Le système classique 3-4-2-1 de Xabi Alonso : Lors de sa saison victorieuse avec le Bayer, l'entraîneur a utilisé trois défenseurs physiquement puissants et rapides ; les mouvements de Husanov en défense centrale droite permettent aux ailiers de monter librement et minimisent les risques en contre-attaque ;

  • La crise de Man City — l'opportunité en or de Chelsea : Si Manchester City est privé de points ou exclu des compétitions pour infractions financières, les joueurs commenceront à quitter le club en masse ; l'approche actuelle de Chelsea pour Husanov est une manœuvre stratégique pour devancer la concurrence (notamment Aston Villa) et s'offrir l'un des défenseurs les plus prometteurs d'Europe.

Selon vous, Abdukodir Husanov devrait-il rester à Manchester City pour se battre pour une place de titulaire ou rejoindre Chelsea sous la direction de Xabi Alonso pour devenir le pilier défensif du club londonien ? Si le choix lui appartenait, quelle équipe de Premier League conviendrait le mieux au légionnaire ouzbek ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse exclusive sur la saga du transfert d'Abdukodir Husanov, fierté du football ouzbek, avec tous les passionnés !

Abdukodir HusanovChelseaManchester CityXabi AlonsoPremier League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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