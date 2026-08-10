Aston Villa veut recruter l’attaquant du Real Madrid Endrick en prêt

Le club anglais Aston Villa a entamé des démarches sérieuses pour recruter l’attaquant du Real Madrid Endrick dans les derniers jours du mercato. L’équipe dirigée par Unai Emery étudie la possibilité de faire venir le jeune Brésilien à Birmingham sous forme de prêt. Selon les informations publiées par Goal.com cette information est rapportée.

Le talentueux international brésilien de 20 ans avait passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à l’Olympique Lyonnais. Durant cette période, il a disputé 21 matchs, inscrivant 8 buts et délivrant autant de passes décisives. Il a également participé à la Coupe du monde, démontrant son potentiel au niveau international.

Aston Villa poursuit son activité sur le marché des transferts

Le club de Birmingham travaille activement au renforcement de son effectif. Aston Villa n’est toutefois pas le seul club intéressé par Endrick, la Roma étant également candidate. Néanmoins, l’entraîneur d’Aston Villa, Unai Emery, souhaite accueillir le jeune attaquant afin de renforcer davantage son secteur offensif et de préparer au mieux les matchs de Ligue des champions.

Ollie Watkins est actuellement l’attaquant titulaire de l’équipe et a inscrit 21 buts la saison dernière. Tammy Abraham et le jeune talent Brian Madjo figurent également dans l’effectif. Cependant, la saison intense et chargée qui s’annonce, ainsi que les rencontres de Ligue des champions, exigent de la direction du club qu’elle renforce davantage son attaque.

Changements dans l’effectif et nouveaux projets

Aston Villa s’est montré très actif lors du mercato estival. La vente de Morgan Rogers à Chelsea pour un montant record de 117 millions de livres sterling a notamment créé de nouvelles possibilités financières pour le club. La direction s’est immédiatement mise à la recherche de renforts et a recruté Juan Musambi, João Gomes de Wolverhampton, Alejandro Garnacho de Chelsea en prêt et Modou Keba Cissé.

Le club est également proche d’un accord de 17 millions de livres sterling avec Matteo Ruggeri, arrière gauche de l’Atlético de Madrid, afin de renforcer sa défense. Ces recrutements visent à permettre à Aston Villa d’être compétitif aussi bien en championnat national que sur la scène internationale.

De sérieux défis attendent désormais l’équipe. Grâce à sa victoire en Ligue Europa la saison dernière, Aston Villa affrontera le Paris Saint-Germain mercredi en Supercoupe de l’UEFA. Ce match constituera un test important avant la participation du club à la Premier League et à la Ligue des champions.