Fait rare : Erling Haaland établit quatre records Guinness d’un coup !

« Manchester City» et de la sélection norvégienne, Erling Haaland a réalisé un exploit rarissime dans l’histoire du football mondial. Le phénomène norvégien s’est vu remettre pas moins de quatre certificats officiels du Guinness World Records.

L’annonce officielle et un reportage photo ont été publiés sur les pages du média sur les réseaux sociaux. Les récompenses obtenues mettent principalement en avant la productivité offensive fantastique et inégalée du joueur.

Les 4 records légendaires inscrits au Guinness World Records

Erling Haaland est désormais officiellement reconnu comme détenteur des quatre records historiques suivants :

Recordman de la Ligue des nations : Meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des nations de l’UEFA — 19 buts ;

Record absolu en Premier League : Le joueur ayant atteint le plus rapidement la barre des 100 buts dans l’histoire de la Premier League anglaise — en seulement 111 matches ;

Roi des buts sur une saison : Le joueur ayant inscrit le plus de buts en une saison de Premier League — lors de la saison 2022/2023, 36 buts ;

Quintuplé en Ligue des champions : Le seul joueur à avoir inscrit cinq buts lors d’un même match de la Ligue des champions de l’UEFA.

Ces records du buteur norvégien de 26 ans prouvent une nouvelle fois qu’il est l’un des attaquants les plus dangereux et les plus prolifiques du football moderne.

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