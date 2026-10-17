Pourquoi Brahim Díaz perd-il sa place au Real ? Changements inattendus au sein du club

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Pourquoi Brahim Díaz perd-il sa place au Real ? Changements inattendus au sein du club

Au sein de la hiérarchie interne du Real Madrid , des changements inattendus se produisent dans la ligne d'attaque et parmi les ailiers. Selon les informations diffusées par le prestigieux média espagnol Marca , les chances de l'international marocain Brahim Díazd'intégrer le onze de départ et de fouler la pelouse ont considérablement diminué.

En conséquence, le jeune prodige brésilien Endrick a dépassé Díaz dans la hiérarchie du staff technique.

Le match à Rome a tout changé : Forme et problèmes de blessures

La détérioration de la situation autour de Brahim Díaz s'explique par plusieurs facteurs clés :

  • Loin de sa meilleure forme : Il est noté que le milieu de terrain de 27 ans est actuellement loin de son meilleur niveau de forme physique ;

  • Contraintes de santé : Le joueur a récemment rencontré des problèmes de santé qui l'empêchent d'évoluer à pleine puissance ;

  • La performance convaincante d'Endrick : Entré en jeu lors du match à Rome, Endrick a justifié la confiance des entraîneurs par son jeu dynamique et efficace, devenant ainsi la principale option offensive sur le banc.

Virage à 180 degrés pour les plans hivernaux : Qui partira en prêt ?

Auparavant, en raison d'un manque de temps de jeu à Madrid, la question d'un prêt du jeune Endrick lors du mercato hivernal était à l'étude :

  • Le scénario s'est inversé en faveur de Díaz : Désormais, la situation a basculé et la probabilité que ce soit Brahim Díaz qui quitte le Real en prêt cet hiver a considérablement augmenté ;

  • Faible temps de jeu cette saison : Le joueur de 27 ans n'a réussi à disputer que 3 matchs en Liga cette saison.

Si la situation ne s'améliore pas rapidement, l'ailier marocain devra chercher une nouvelle équipe lors du mercato hivernal pour obtenir un temps de jeu régulier.

Real MadridBrahim DíazEndrickMarcaFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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