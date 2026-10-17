Pourquoi Brahim Díaz perd-il sa place au Real ? Changements inattendus au sein du club
Au sein de la hiérarchie interne du Real Madrid , des changements inattendus se produisent dans la ligne d'attaque et parmi les ailiers. Selon les informations diffusées par le prestigieux média espagnol Marca , les chances de l'international marocain Brahim Díazd'intégrer le onze de départ et de fouler la pelouse ont considérablement diminué.
En conséquence, le jeune prodige brésilien Endrick a dépassé Díaz dans la hiérarchie du staff technique.
Le match à Rome a tout changé : Forme et problèmes de blessures
La détérioration de la situation autour de Brahim Díaz s'explique par plusieurs facteurs clés :
Loin de sa meilleure forme : Il est noté que le milieu de terrain de 27 ans est actuellement loin de son meilleur niveau de forme physique ;
Contraintes de santé : Le joueur a récemment rencontré des problèmes de santé qui l'empêchent d'évoluer à pleine puissance ;
La performance convaincante d'Endrick : Entré en jeu lors du match à Rome, Endrick a justifié la confiance des entraîneurs par son jeu dynamique et efficace, devenant ainsi la principale option offensive sur le banc.
Virage à 180 degrés pour les plans hivernaux : Qui partira en prêt ?
Auparavant, en raison d'un manque de temps de jeu à Madrid, la question d'un prêt du jeune Endrick lors du mercato hivernal était à l'étude :
Le scénario s'est inversé en faveur de Díaz : Désormais, la situation a basculé et la probabilité que ce soit Brahim Díaz qui quitte le Real en prêt cet hiver a considérablement augmenté ;
Faible temps de jeu cette saison : Le joueur de 27 ans n'a réussi à disputer que 3 matchs en Liga cette saison.
Si la situation ne s'améliore pas rapidement, l'ailier marocain devra chercher une nouvelle équipe lors du mercato hivernal pour obtenir un temps de jeu régulier.
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