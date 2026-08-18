Milan lance les démarches pour recruter Endrick

Le Milan AC a tenté de recruter le jeune talent brésilien Endrick, qui évolue au Real Madrid, afin de renforcer son attaque. Selon les informations de Fabrizio Romano, le propriétaire du club, Gerry Cardinale, a personnellement entamé les négociations et pris contact avec les agents du joueur ainsi qu’avec la direction du club madrilène. Cette information est rapportée par Goal.com .

L’entraîneur et la direction des Rossoneri recherchent un joueur créatif et polyvalent, capable d’épauler Christian Pulisic et d’évoluer derrière la ligne d’attaque. La direction milanaise s’est intéressée au jeune attaquant brésilien afin de dynamiser le mercato et a étudié la possibilité de le recruter en prêt.

La réponse du Real Madrid et du joueur

Cependant, le club madrilène et le joueur lui-même ont pour l’instant catégoriquement rejeté l’option d’un prêt. Endrick a fait savoir qu’il souhaitait se battre pour gagner sa place au Real Madrid et a communiqué sa décision à la direction du club. La Roma avait déjà été liée au jeune attaquant, mais le Brésilien avait également décliné cette proposition.

Même si le transfert n’a pas abouti pour le moment, cette tentative pourrait porter ses fruits à l’avenir. Malgré la profondeur de l’effectif offensif du Real Madrid, un changement de situation dans les prochains mois ou lors du mercato hivernal n’est pas à exclure. Si cette éventualité se présente, le joueur comme le club royal pourraient considérer sérieusement l’option milanaise.

Les changements et les projets du Milan

Le grand club italien travaille activement non seulement sur le transfert d’Endrick, mais aussi sur les arrivées et les départs d’autres joueurs. Le club étudie différentes options pour équilibrer son effectif et obtenir des résultats réguliers tout au long de la saison. Renforcer la concurrence en attaque reste notamment l’un des objectifs prioritaires de l’équipe.

Selon Goal.com, la direction du Milan restera active sur le marché des transferts et continuera de tenter d’attirer de jeunes stars lorsqu’une occasion favorable se présentera. Pour l’instant, l’équipe se concentre sur les objectifs fixés pour la saison.