L'attaquant brésilien du Real Madrid, Endrick, sera absent des terrains pendant plusieurs semaines en raison d'une blessure. Cela a intensifié les discussions sur l'avenir du jeune joueur au sein du club et sur un éventuel prêt lors du mercato hivernal.

L'attaquant de 20 ans peinait récemment à obtenir une place régulière dans le onze de départ. Désormais, cette blessure constitue un nouvel obstacle dans sa lutte pour obtenir du temps de jeu.

Quelle blessure a subi Endrick et quand pourrait-il revenir ?

Le 23 novembre, le Real Madrid a officiellement annoncé que le joueur avait passé des examens médicaux. Les médecins du club ont diagnostiqué une lésion au muscle adducteur de la jambe gauche d'Endrick.

Les Madrilènes n'ont pas encore communiqué de date de retour. Le communiqué officiel précise que le processus de récupération du joueur sera suivi de près.

Cependant, selon les informations relayées par le journaliste de The Athletic, Mario Cortegana, l'attaquant brésilien pourrait être écarté des terrains pendant environ deux à trois semaines. Par conséquent, il est fort probable qu'Endrick manque les prochaines rencontres du Real.

Va-t-il quitter le Real lors du mercato hivernal ?

L'une des questions les plus intrigantes concernant l'avenir d'Endrick est la possibilité qu'il soit prêté à un autre club durant le mercato hivernal.

Le joueur brésilien souhaite obtenir un temps de jeu régulier. Au Real, en raison de la forte concurrence en attaque, il lui est difficile de s'imposer comme titulaire.

C'est pourquoi l'option d'un prêt est évoquée comme bénéfique pour son développement. Toutefois, la direction du club et l'entraîneur José Mourinho sont pour l'instant favorables à son maintien dans l'équipe.

Le 20 novembre, en répondant à une question sur l'avenir d'Endrick, Mourinho a souligné son importance pour le club. Selon l'entraîneur, le Real a besoin de cet attaquant brésilien.

Quel est le bilan d'Endrick cette saison ?

Endrick n'a pas réussi à obtenir un temps de jeu stable avec le Real cette saison. Cependant, il a joué non seulement en championnat d'Espagne, mais aussi dans d'autres compétitions.

Il serait réducteur de limiter sa participation à ses cinq matchs en Liga. Selon l'Associated Press, Endrick a disputé huit rencontres pour le Real cette saison et a marqué un but en octobre contre la Roma.

Il a également brillé en marquant avec l'équipe nationale du Brésil.

La blessure va-t-elle changer les plans d'Endrick ?

Pour Endrick, la priorité actuelle est de se rétablir complètement de sa blessure et de revenir sur le terrain. Néanmoins, la question de son avenir au Real reste ouverte.

Si le joueur ne bénéficie pas d'un temps de jeu suffisant, l'option d'un prêt pourrait devenir plus concrète lors du mercato hivernal. Cependant, au vu de la position actuelle de Mourinho, le Real ne semble pas disposé à le laisser partir facilement.

La question principale est désormais la suivante : une fois revenu de blessure, l'attaquant brésilien parviendra-t-il à gagner la confiance de Mourinho et à trouver sa place au Real, ou devra-t-il rejoindre un autre club pour obtenir du temps de jeu ?