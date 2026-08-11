Endrick clarifie son avenir : le Brésilien restera au Real Madrid

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Endrick clarifie son avenir : le Brésilien restera au Real Madrid

Le jeune attaquant du Real Madrid, Endrick, a pris une décision ferme concernant son avenir et n’a pas l’intention de quitter le club. Selon The Athletic, malgré l’intérêt actif de plusieurs clubs prestigieux de Premier League, dont Aston Villa, pour recruter le jeune joueur, le talent brésilien a choisi de rester à Madrid. À ce sujet, Goal.com le rapporte .

Ces derniers mois, plusieurs grands clubs européens ont tenté de profiter du faible temps de jeu de l’attaquant. Cependant, après des discussions entre le joueur, la direction du club et l’entraîneur, une décision finale a été prise : Endrick défendra encore les couleurs du club royal la saison prochaine. Cette entente a joué un rôle important dans la poursuite de sa carrière dans la capitale espagnole.

Nouvelles missions sur le terrain et plans tactiques

Sous la direction de l’entraîneur, Endrick devrait avoir davantage d’occasions d’évoluer sur l’aile droite de l’attaque la saison prochaine. Le technicien ne considérant pas Federico Valverde ni la recrue Bernardo Silva comme des titulaires permanents à ce poste, il compte sur l’attaquant brésilien comme point d’appui. Ce changement tactique contribuera à maintenir l’équilibre offensif de l’équipe.

En plus de ses missions sur l’aile, Endrick deviendra également un joueur important de la rotation au poste d’avant-centre. Il entrera en jeu comme solution de remplacement pour le meilleur buteur Kylian Mbappé et pourra démontrer ses qualités au cours des matchs de Liga et de Ligue des champions. Cela lui donnera l’occasion de lutter pour une place dans le onze de départ.

Historique du transfert et expérience internationale

Rappelons qu’Endrick a rejoint le Real Madrid en juillet 2024 en provenance du club brésilien de Palmeiras. Le montant initial du transfert s’élevait à 35 millions d’euros, avec 25 millions d’euros de bonus supplémentaires prévus dans le contrat. Avant cela, il avait eu le temps de disputer de nombreux matchs en peu de temps et de démontrer son potentiel.

Le joueur de 20 ans a disputé jusqu’à présent 40 rencontres avec le club madrilène et inscrit 7 buts. Sa participation sur la scène internationale mérite également d’être soulignée : il avait été inclus dans la liste des 26 joueurs du Brésil pour la Coupe du monde estivale. Même si la phase finale du tournoi s’est soldée par un échec, cette expérience a constitué une étape importante dans la progression professionnelle du jeune attaquant.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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