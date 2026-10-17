Mourinho choisit une nouvelle position pour Endrick au Real : détails des changements tactiques

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Mourinho choisit une nouvelle position pour Endrick au Real : détails des changements tactiques

Le club de Real Madrid et son entraîneur José Mourinho ont décidé de modifier radicalement le rôle du jeune attaquant brésilien Endricksur le terrain. Selon le prestigieux journal espagnol AS , l'expérimenté technicien portugais teste le joueur de 20 ans non pas comme un pur avant-centre, mais comme un ailier droit .

Cette décision tactique a eu un impact direct sur la stratégie de recrutement estivale du « club royal » et a conduit à l'arrivée de nouveaux noms.

Le transfert de Carlos Espi et l'harmonie offensive

Le plan de Mourinho pour reconstruire la ligne d'attaque avait commencé dès le mercato estival :

  • La demande d'un profil différent : L'entraîneur a demandé à la direction un attaquant de grande taille, capable de lutter pour les ballons dans la surface et doté d'un style différent. C'est ainsi que Carlos Espi a été recruté en provenance de Levante ;

  • Partenariat plutôt que concurrence : Mourinho ne voit pas Espi et Endrick comme des rivaux interchangeables, mais comme un duo complémentaire sur le terrain. Pendant qu'Espi occupe les défenseurs dans l'axe, Endrick a la liberté de repiquer depuis l'aile droite.

Thriller contre la Roma : Les débuts du nouveau duo

L'efficacité de ce plan tactique a été démontrée lors du match dramatique de Ligue des Champions contre la Roma (4-3) :

  • Le tournant après la pause : Les deux jeunes joueurs sont entrés en jeu en seconde période et ont rapidement changé le cours du match ;

  • Buts et passe décisive : Endrick et Carlos Espi ont chacun marqué un but. Plus impressionnant encore, Endrick a délivré la passe décisive sur le but d'Espi depuis l'aile droite.

De quatre minutes de jeu aux plans principaux

Ce match a été une bouffée d'air frais pour le prodige brésilien :

  • Manque de temps de jeu : Avant la rencontre contre la Roma, Endrick n'avait pratiquement pas joué cette saison — sa seule apparition remontait au 15 septembre contre Elche, avec seulement quatre minutes au compteur ;

  • Le retour de la confiance : La performance éclatante contre le club romain a restauré la confiance du staff technique envers Endrick et augmente considérablement ses chances de retrouver une place de titulaire lors des prochains matchs.

Cette trouvaille tactique de José Mourinho devrait rendre l'attaque du Real plus rapide, imprévisible et dangereuse pour les défenses adverses.

José MourinhoEndrickCarlos EspiReal MadridLigue des Champions
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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