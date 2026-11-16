Le Real Madrid réclame 60 millions d'euros pour Endrick : deux clubs anglais sur les rangs

L'avenir d'Endrick, l'un des jeunes attaquants les plus talentueux du football européen, est redevenu un sujet brûlant sur le marché des transferts. Le joueur brésilien, qui manque de temps de jeu au Real Madrid, suscite l'intérêt des clubs anglais de Newcastle et d'Everton. Les clubs italiens de l'AC Milan et de l'AS Roma, ainsi que l'équipe turque de Fenerbahçe, suivent également sa situation. Les Madrilènes pourraient réclamer environ 60 millions d'euros pour le joueur.

Le sort de l'attaquant de 20 ans pourrait être scellé lors du mercato hivernal. Son objectif principal est de jouer régulièrement et de démontrer tout son potentiel. Cependant, le Real n'a pas l'intention de le laisser partir à bas prix.

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, Newcastle et Everton portent un intérêt sérieux à Endrick. Outre eux, l'AC Milan, l'AS Roma et Fenerbahçe surveillent également de près la situation du joueur brésilien.

Le Real est-il prêt à vendre Endrick plutôt que de le prêter ?

L'aspect le plus important de la politique de transfert du club madrilène est la décision qui sera prise concernant l'avenir du joueur.

Selon les rapports, le Real envisage des options pour vendre Endrick lors du mercato hivernal pour environ 60 millions d'euros. Cette somme constitue une exigence financière sérieuse pour l'attaquant brésilien.

Certaines sources indiquent que les Madrilènes pourraient préférer un transfert définitif plutôt qu'un nouveau prêt. Cependant, aucune décision officielle n'a été prise. Selon The Athletic, la direction du club et l'entraîneur José Mourinho souhaitent pour l'instant qu'Endrick reste dans l'équipe. Si un transfert définitif est discuté, son prix pourrait dépasser les 60 millions d'euros.

Par conséquent, il n'est pas encore certain que le joueur brésilien changera d'équipe cet hiver.

Newcastle et Everton veulent l'attirer en Premier League

Parmi les clubs intéressés par Endrick, on trouve deux représentants de la Premier League anglaise.

Newcastle pourrait vouloir profiter de la vitesse, de la technique et de la polyvalence offensive du jeune attaquant. Pour Everton, la question du renforcement de la ligne d'attaque est cruciale. C'est pourquoi le joueur brésilien est mentionné comme l'un des candidats correspondant aux plans de transfert du club.

Cependant, une demande avoisinant les 60 millions d'euros pourrait constituer un obstacle sérieux pour les deux équipes. De plus, on s'attend à ce que le joueur lui-même se concentre non seulement sur les conditions financières, mais aussi sur les opportunités de jouer régulièrement.

Si Endrick rejoint la Premier League, cela pourrait marquer une étape nouvelle et importante dans sa carrière.

L'AC Milan et l'AS Roma ne sont pas hors course

La lutte pour l'attaquant brésilien ne se limite pas aux clubs anglais. Les équipes italiennes de l'AC Milan et de l'AS Roma souhaitent également l'avoir dans leurs rangs.

L'AS Roma apprécie la vitesse d'Endrick et sa capacité à jouer à plusieurs postes en attaque. L'AC Milan a également manifesté son intérêt pour ses capacités.

Cependant, le problème principal pour les clubs italiens reste les conditions financières du transfert. Surtout si le Real n'accepte pas l'option du prêt, les négociations pourraient devenir beaucoup plus complexes.

Le club turc de Fenerbahçe est également cité parmi les candidats. Ainsi, une concurrence pourrait naître entre des clubs de plusieurs pays concernant l'avenir d'Endrick.

Pourquoi Endrick ne joue-t-il pas davantage au Real ?

Malgré la demande dont il fait l'objet sur le marché des transferts, il n'est pas facile pour le joueur brésilien de trouver une place dans l'équipe première à Madrid.

En raison de la forte concurrence dans la ligne d'attaque du Real, Endrick a du mal à obtenir un temps de jeu régulier. C'est pourquoi les discussions sur son avenir se sont intensifiées.

Le joueur lui-même a déclaré précédemment qu'il ne savait pas ce qui se passerait en janvier, et que le plus important pour lui était de jouer davantage, de marquer des buts et d'aider son équipe.

Sa position est compréhensible : pour un attaquant de 20 ans, il est important non seulement de participer aux entraînements, mais aussi d'entrer régulièrement sur le terrain pour faire ses preuves.

Quelle sera la prochaine destination d'Endrick ?

Pour l'instant, aucune décision finale n'a été prise concernant le sort de l'attaquant brésilien. Newcastle et Everton étudient la possibilité de l'emmener en Angleterre, tandis que l'AC Milan et l'AS Roma restent parmi les options en Italie. Fenerbahçe suit également la situation.

Cependant, le facteur décisif dans ce transfert pourrait ne pas être uniquement l'intérêt des clubs. On s'attend à ce que, pour Endrick lui-même, le temps de jeu régulier et l'opportunité de développer sa carrière soient prioritaires.

Si le Real ne revient pas sur sa demande d'environ 60 millions d'euros, la lutte pour Endrick deviendra encore plus intense. La question principale est désormais la suivante : le talent brésilien se testera-t-il en Premier League ou ouvrira-t-il un nouveau chapitre en Italie ?