Manchester United doit se joindre à la course pour Endrick

La situation autour du jeune attaquant brésilien du Real Madrid, Endrick, se tend à l’approche de la dernière phase du mercato estival. Selon ESPN, plusieurs grands clubs de Premier League, dont Manchester United et Aston Villa, convoitent le jeune avant-centre. À ce sujet, Goal.com rapporte .

On sait que le club merengue avait recruté le Brésilien à Palmeiras pour 50 millions de livres sterling alors qu’il n’avait que 16 ans. Toutefois, son avenir reste incertain au sein de l’équipe madrilène, notamment parce que l’arrivée de Kylian Mbappé intensifie la concurrence.

L’avis d’Ale Moreno et la logique du transfert

Selon le célèbre expert Ale Moreno, un joueur du profil d’Endrick conviendrait parfaitement à Manchester United. Il souligne que les Red Devils ne disposent pas encore d’un joueur de ce type pour occuper le poste d’avant-centre, et que ce transfert pourrait élargir les options de l’équipe.

L’expert ajoute que le choix de Manchester United, parmi le Bayern Munich et d’autres clubs, correspondrait également aux ambitions du joueur. Rejoindre le club d’Old Trafford pourrait constituer une étape appropriée dans le développement du jeune attaquant.

L’intérêt d’Aston Villa et l’option du prêt

Parallèlement, Aston Villa, entraîné par Unai Emery, souhaite également recruter le Brésilien. Qualifiés pour la Ligue des champions et après avoir vendu Morgan Rogers à Chelsea, les Villans envisagent de l’attirer sous forme de prêt afin de renforcer leur effectif.

Lors de la seconde moitié de la saison dernière, Endrick avait évolué en prêt à l’Olympique Lyonnais, inscrivant 8 buts et délivrant autant de passes décisives en 21 matchs. Après cette période réussie, il souhaite continuer à bénéficier de temps de jeu.

Cependant, la concrétisation de ces transferts dépendra de la décision de l’entraîneur du Real Madrid. Le technicien portugais aurait été impressionné par les performances du jeune joueur lors de la préparation et pourrait souhaiter le conserver dans l’effectif.