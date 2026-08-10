Manchester United doit se joindre à la course pour Endrick

·44·Sport
Manchester United doit se joindre à la course pour Endrick

La situation autour du jeune attaquant brésilien du Real Madrid, Endrick, se tend à l’approche de la dernière phase du mercato estival. Selon ESPN, plusieurs grands clubs de Premier League, dont Manchester United et Aston Villa, convoitent le jeune avant-centre. À ce sujet, Goal.com rapporte .

On sait que le club merengue avait recruté le Brésilien à Palmeiras pour 50 millions de livres sterling alors qu’il n’avait que 16 ans. Toutefois, son avenir reste incertain au sein de l’équipe madrilène, notamment parce que l’arrivée de Kylian Mbappé intensifie la concurrence.

L’avis d’Ale Moreno et la logique du transfert

Selon le célèbre expert Ale Moreno, un joueur du profil d’Endrick conviendrait parfaitement à Manchester United. Il souligne que les Red Devils ne disposent pas encore d’un joueur de ce type pour occuper le poste d’avant-centre, et que ce transfert pourrait élargir les options de l’équipe.

L’expert ajoute que le choix de Manchester United, parmi le Bayern Munich et d’autres clubs, correspondrait également aux ambitions du joueur. Rejoindre le club d’Old Trafford pourrait constituer une étape appropriée dans le développement du jeune attaquant.

L’intérêt d’Aston Villa et l’option du prêt

Parallèlement, Aston Villa, entraîné par Unai Emery, souhaite également recruter le Brésilien. Qualifiés pour la Ligue des champions et après avoir vendu Morgan Rogers à Chelsea, les Villans envisagent de l’attirer sous forme de prêt afin de renforcer leur effectif.

Lors de la seconde moitié de la saison dernière, Endrick avait évolué en prêt à l’Olympique Lyonnais, inscrivant 8 buts et délivrant autant de passes décisives en 21 matchs. Après cette période réussie, il souhaite continuer à bénéficier de temps de jeu.

Cependant, la concrétisation de ces transferts dépendra de la décision de l’entraîneur du Real Madrid. Le technicien portugais aurait été impressionné par les performances du jeune joueur lors de la préparation et pourrait souhaiter le conserver dans l’effectif.

Manchester UnitedEndrickReal MadridAston VillaMercato
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Julian Alvarez retrouve l’Atlético et passe sa visite médicaleJulian Alvarez retrouve l’Atlético et passe sa visite médicaleAujourd'hui, 19:51Le Paris Saint-Germain proche de conclure le transfert de Ferran TorresLe Paris Saint-Germain proche de conclure le transfert de Ferran TorresAujourd'hui, 19:34Jérémie Boga salue le talent de Kerim AlajbegovicJérémie Boga salue le talent de Kerim AlajbegovicAujourd'hui, 19:16Qu’est-ce qui rend David Raya unique ? L’avis d’un spécialisteQu’est-ce qui rend David Raya unique ? L’avis d’un spécialisteAujourd'hui, 18:55L’entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, dévoile ses plans de recrutementL’entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, dévoile ses plans de recrutementAujourd'hui, 18:52L’Atlético de Madrid fait une offre officielle pour Matias Fernández-PardoL’Atlético de Madrid fait une offre officielle pour Matias Fernández-PardoAujourd'hui, 18:37
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)