Déclaration surprise à Tachkent : Islam Makhachev va-t-il quitter le MMA ?

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Déclaration surprise à Tachkent : Islam Makhachev va-t-il quitter le MMA ?

L'actuel champion UFC des poids légers, l'un des combattants les plus dominants du monde du MMA, Islam Makhachev, a annoncé qu'il mettrait bientôt un terme à sa carrière dans les arts martiaux mixtes.

Le sportif russe de 35 ans, en visite dans la capitale ouzbèke pour participer aux événements du Championnat du monde de sambo senior qui débute à Tachkent, Olamsport.com a révélé les raisons de cette décision inattendue lors d'une interview exclusive accordée à la publication.

« J'écoute ma mère » : La raison de son départ du sport

Makhachev a souligné que le facteur principal de son départ de l'octogone est sa famille, et plus particulièrement le souhait de sa mère :

  • L'attitude de sa mère : « Ma mère a toujours été contre le fait que je me batte et n'a jamais approuvé ce sport » ;

  • Conclusion finale : « J'ai toujours écouté ma mère tout au long de ma vie, donc je l'écouterai encore bientôt », a déclaré le détenteur de la ceinture UFC, laissant entendre que la fin de sa carrière approche.

Le Championnat du monde à Tachkent et son statut d'invité

Islam Makhachev se trouve actuellement dans la capitale de l'Ouzbékistan :

  • Mondial de sambo : Le célèbre athlète participe en tant qu'invité d'honneur aux événements officiels du Championnat du monde de sambo senior ;

  • Sous les yeux des fans de Tachkent : La visite du combattant daghestanais dans la capitale et sa déclaration sur la fin de sa carrière faite sur place ont suscité de larges discussions parmi la communauté sportive mondiale et les passionnés d'arts martiaux.

Islam MakhachevUFCChampionnat du monde de SamboTachkentMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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