Quelle est la composition de l'équipe nationale de boxe junior d'Ouzbékistan pour le Championnat du monde ?

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Quelle est la composition de l'équipe nationale de boxe junior d'Ouzbékistan pour le Championnat du monde ?

Cette année, du 15 au 27 octobre, la ville pittoresque de Budva, au Monténégro, accueillera le prestigieux Championnat du monde de boxe junior. L'équipe nationale junior d'Ouzbékistan participera à ce tournoi mondial, qui réunit les meilleurs jeunes boxeurs de la planète, avec une délégation complète et compétitive.

Les représentants de l'école de boxe ouzbèke monteront sur le ring pour disputer les titres et les médailles de ce championnat mondial. Le staff technique a sélectionné les meilleurs espoirs masculins et féminins pour cette compétition exigeante.

Équipe masculine (10 catégories de poids)

Les boxeurs qui défendront les couleurs de notre pays et leurs catégories de poids :

  • -50 kg : Amirjon Suponov

  • -55 kg : Elyor Rustamov

  • -60 kg : Muhammadrizo Ukimov

  • -65 kg : Jahongir Zayniddinov

  • -70 kg : Zulfiqor Adhamjonov

  • -75 kg : Suhrob Rahmatullayev

  • -80 kg : Abrorbek Sharipov

  • -85 kg : Sardorbek Bahromxo‘jayev

  • -90 kg : Asadbek Sultanboyev

  • +90 kg : Islam Salixov

Staff technique : Le groupe d'entraîneurs dirigé par l'expert cubain Julio Li Echavarria, composé de Sirojiddin Naimov, Baxtiyor To‘raboyev et Ikromjon Xodjayev, guidera nos jeunes boxeurs lors de leurs combats.

Équipe féminine (8 catégories de poids)

Les athlètes talentueuses suivantes représenteront notre pays en boxe féminine :

  • -48 kg : Muxtasar Aliyeva

  • -51 kg : Nazokat Mardonova

  • -54 kg : Shodiyona Meliqo‘ziyeva

  • -57 kg : Robiya Ravshanova

  • -60 kg : Sevara Mamatova

  • -65 kg : Aselya Tulegenova

  • -70 kg : Maftuna Yangiyeva

  • -75 kg : Samira Turg‘unova

Entraîneurs de l'équipe féminine : Temur Axbayev, Eldor Holmatov, Nodirjon Irgashev et Furqatjon Mamatov.

Soutien organisationnel et médical

Les spécialistes suivants ont été désignés pour assurer la préparation fonctionnelle et organisationnelle de l'équipe nationale à Budva :

  • Manager de l'équipe : Muxtasar Abdumalikova ;

  • Médecin : Mahmud Yunusov.

Considérés comme l'avenir de la boxe ouzbèke, ces jeunes boxeurs s'engageront dans des combats intenses sur les rings du Monténégro pour faire briller le drapeau national et viser les premières places du classement général.

MonténégroBudvaChampionnat de boxeÉquipe nationale d'OuzbékistanAmirjon Suponov
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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