L'ère Ronaldo est terminée : le nouveau capitaine de l'équipe nationale du Portugal est officiellement connu

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L'ère Ronaldo est terminée : le nouveau capitaine de l'équipe nationale du Portugal est officiellement connu

Une ère historique entière est en train de changer dans le football portugais. Cristiano Ronaldo ayant officiellement mis fin à sa carrière légendaire en équipe nationale, le nom du nouveau capitaine principal de l'équipe a été révélé.

Selon le journal Notícias ao Minuto, le brassard de capitaine a désormais été confié au milieu de terrain expérimenté de 32 ans, Bernardo Silva.

Nouvelle hiérarchie des capitaines : Silva, Fernandes et Dias

Le staff technique et la direction de l'équipe nationale ont établi la nouvelle hiérarchie des capitaines en se basant sur l'expérience et le nombre de sélections :

  • Capitaine principal — Bernardo Silva : La star de Manchester City a disputé un total de 115 matchs sous le maillot du Portugal, obtenant ainsi le statut de leader principal de l'équipe ;

  • Deuxième capitaine — Bruno Fernandes : Le capitaine de Manchester Unitedcompte 97 sélections sous le maillot national ;

  • Troisième capitaine — Rúben Dias : Le défenseur central expérimenté avec 84 matchs occupe la troisième place ;

  • Quatrième capitaine — João Cancelo : En tant que quatrième vice-capitaine de la liste, le latéral ayant disputé 77 matchs a été confirmé.

L'héritage inégalé de Ronaldo

La responsabilité qui incombe aux nouveaux capitaines est immense, car leur prédécesseur a établi les plus grands records de l'histoire du football mondial :

  • 234 matchs et 146 buts : Cristiano Ronaldo est entré dans l'histoire en tant que détenteur du record mondial absolu du nombre de matchs disputés et de buts marqués en équipe nationale ;

  • De la grandeur vers une nouvelle ère : Après la légende de 41 ans qui portait le brassard depuis 2008, l'équipe nationale du Portugal se dirige vers de nouvelles victoires sous la direction de Bernardo Silva.

Cristiano RonaldoBernardo SilvaÉquipe Nationale du PortugalFootballPortugal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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