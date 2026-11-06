L'ère Ronaldo est terminée : le nouveau capitaine de l'équipe nationale du Portugal est officiellement connu
Une ère historique entière est en train de changer dans le football portugais. Cristiano Ronaldo ayant officiellement mis fin à sa carrière légendaire en équipe nationale, le nom du nouveau capitaine principal de l'équipe a été révélé.
Selon le journal Notícias ao Minuto, le brassard de capitaine a désormais été confié au milieu de terrain expérimenté de 32 ans, Bernardo Silva.
Nouvelle hiérarchie des capitaines : Silva, Fernandes et Dias
Le staff technique et la direction de l'équipe nationale ont établi la nouvelle hiérarchie des capitaines en se basant sur l'expérience et le nombre de sélections :
Capitaine principal — Bernardo Silva : La star de Manchester City a disputé un total de 115 matchs sous le maillot du Portugal, obtenant ainsi le statut de leader principal de l'équipe ;
Deuxième capitaine — Bruno Fernandes : Le capitaine de Manchester Unitedcompte 97 sélections sous le maillot national ;
Troisième capitaine — Rúben Dias : Le défenseur central expérimenté avec 84 matchs occupe la troisième place ;
Quatrième capitaine — João Cancelo : En tant que quatrième vice-capitaine de la liste, le latéral ayant disputé 77 matchs a été confirmé.
L'héritage inégalé de Ronaldo
La responsabilité qui incombe aux nouveaux capitaines est immense, car leur prédécesseur a établi les plus grands records de l'histoire du football mondial :
234 matchs et 146 buts : Cristiano Ronaldo est entré dans l'histoire en tant que détenteur du record mondial absolu du nombre de matchs disputés et de buts marqués en équipe nationale ;
De la grandeur vers une nouvelle ère : Après la légende de 41 ans qui portait le brassard depuis 2008, l'équipe nationale du Portugal se dirige vers de nouvelles victoires sous la direction de Bernardo Silva.
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