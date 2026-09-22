Considéré comme la plus haute tribune de la boxe mondiale et la «Bible de la boxe», le prestigieux «The Ring Magazine» a accordé une attention particulière à Javohir Ummataliyev, brillant représentant de la boxe ouzbèke. Le magazine a publié sur ses pages officielles des images exclusives des entraînements intenses et des séances de sparring acharnées de notre compatriote avec le champion du monde américain invaincu Shakur Stevenson dans la légendaire salle «Mayweather Boxing Gym» aux États-Unis.

Dans sa publication, «The Ring» a reconnu Javohir Ummataliyev comme un boxeur ouzbek à l'avenir prometteur, très estimé à l'échelle mondiale. Selon la Fédération de boxe d'Ouzbékistan, l'intérêt des promoteurs et experts internationaux pour Ummataliyev, qui a tenu tête à l'une des plus grandes stars mondiales sur le ring, augmente considérablement. Ce test difficile dans le célèbre gymnase de Floyd Mayweather à Las Vegas montre qu'un autre représentant de l'école de boxe ouzbèke est sur le point de conquérir la grande scène professionnelle.

Alors, qu'apporte à Ummataliyev un sparring contre un maître de la défense aussi rusé que Shakur Stevenson ? Ces entraînements à Las Vegas ouvriront-ils la voie à un contrat de promotion majeur aux États-Unis pour notre compatriote, et à quelle vitesse la reconnaissance de «The Ring» propulsera-t-elle le boxeur ouzbek vers une ceinture de champion du monde ?

«Gymnase de Mayweather, duel avec Stevenson et reconnaissance de «The Ring»» : 5 points clés de l'événement

Les aspects les plus importants autour de l'actualité de Javohir Ummataliyev :

Sous les projecteurs de la «Bible de la boxe» : Le magazine le plus influent au monde, «The Ring Magazine», a partagé un contenu spécial dédié au boxeur ouzbek ;

Sparring avec Shakur Stevenson : Ummataliyev a été testé sur le ring face à Shakur Stevenson, star invaincue et champion du monde dans trois catégories de poids ;

L'atmosphère du «Mayweather Boxing Gym» : Les entraînements ont eu lieu dans la célèbre arène de Las Vegas appartenant à Floyd Mayweather, où se réunit l'élite mondiale de la boxe ;

Statut de boxeur très prometteur : La publication internationale a décrit notre compatriote comme l'un des espoirs les plus brillants du noble art ;

Confirmation officielle de la Fédération : La Fédération de boxe d'Ouzbékistan a annoncé que le prestige d'Ummataliyev sur la scène internationale est en forte croissance.

Duel dans le viseur de «The Ring» : Détails du sparring entre Javohir Ummataliyev et Shakur Stevenson

Analyse de l'entraînement à Las Vegas et des indicateurs des athlètes :

Indicateurs et aspects Javohir Ummataliyev (Ouzbékistan) Shakur Stevenson (États-Unis) Statut international Boxeur très prometteur reconnu par «The Ring» Champion WBC en titre dans trois catégories de poids Lieu du sparring «Mayweather Boxing Gym» (Las Vegas, États-Unis) «Mayweather Boxing Gym» (Las Vegas, États-Unis) Style de combat Agressif, coups rapides et école olympique Défense unique, sens de la distance et contre-attaque Objectif et mission Acquérir de l'expérience et de la reconnaissance auprès de l'élite américaine Préparation pour la prochaine défense de titre Attention des médias et experts Mention spéciale dans les pages de «The Ring» L'un des meilleurs boxeurs P4P au monde Prochaines étapes Grands combats et contrats de promotion aux États-Unis Combats d'unification pour des titres majeurs

Expertise en boxe professionnelle et management : Pourquoi l'attention de «The Ring» est-elle un tremplin majeur ?

Conclusions des analystes internationaux et des insiders de la boxe professionnelle :

Passer le filtre de «The Ring» : Ce magazine ne couvre jamais les boxeurs ordinaires ; y être publié signifie que l'athlète est déjà dans le viseur des recruteurs mondiaux et des promoteurs géants comme Matchroom, Top Rank ou PBC ;

La valeur inestimable de l'école de Stevenson : Stevenson est aujourd'hui considéré comme le boxeur défensif le plus complet au monde, encaissant le moins de coups ; faire du sparring avec lui a permis à Ummataliyev de ressentir la haute vitesse, la pénétration de la défense et la pression réelle du ring professionnel américain ;

Portes ouvertes à Las Vegas : Apparaître dans la salle de Floyd Mayweather signifie montrer son talent aux yeux des entraîneurs locaux et des managers célèbres ; cela prépare le terrain pour que la carrière d'Ummataliyev se déplace directement outre-Atlantique ;

La nouvelle vague de la boxe ouzbèke : Après Bahodir Jalolov, Isroil Madrimov et Hasanboy Do‘smatov, la mention d'Ummataliyev, représentant de la jeune génération, à un tel niveau d'élite de l'Ouzbékistan témoigne que la domination dans la boxe professionnelle durera de nombreuses années.

Le fait que Javohir Ummataliyev soit mentionné aux côtés des meilleurs au monde montre qu'il fera bientôt des pas audacieux vers de grandes ceintures de champion.

Selon vous, Javohir Ummataliyev pourra-t-il bientôt remporter une ceinture de champion sur les rings américains après ses entraînements avec des stars comme Shakur Stevenson ? Dans quelle mesure considérez-vous que le style de combat de notre compatriote est adapté à la boxe professionnelle ? Laissez vos avis personnels dans les commentaires et partagez cet article analytique sur cette haute reconnaissance internationale du sport ouzbek avec tous les passionnés de boxe !