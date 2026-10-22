Crvena zvezda — FC Copenhague : compositions et direct commenté

Le match de Ligue Conférence entre l'Étoile rouge de Belgrade et le FC Copenhague débutera le 22 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de l'Étoile rouge : 1. Mateus, 9. Deng B., 21. Elšnik T., 60. Gaštarov M., 45. Gudelj S., 20. Handel T., 22. Kostov V., 33. Krunić R. (capitaine), 37. Lučić V., 3. Nakayama Y., 23. Ristić M.

Remplaçants de l'Étoile rouge : 15. Abu Fani M., 7. Arnautović M., 6. Bajo M., 8. Balov K., 70. Cham M., 4. Ivanić M., 10. Katai A., 19. Kim Ye-gon, 75. Loizou L., 50. Radanović S., 30. Tebo Uchenna F., 13. Veljković M.

Entraîneur de l'Étoile rouge : Riera A.

Composition de départ du FC Copenhague : 1. Ramaj D., 2. Beimo F., 7. Carrizo M., 14. Cornelius A., 27. Delaney T. (capitaine), 13. Huescas R., 24. Meling B., 28. Németh A., 16. Robert, 4. Sørensen A., 20. Suzuki J.

Remplaçants du FC Copenhague : 51. Breum-Harild T., 36. Clem W., 39. Dadason V., 10. Elyounoussi M., 15. Lopez M., 21. Madsen M., 6. Markgraf A., 18. Mair K., 34. Nasnas M., 45. Olsen G., 31. Rúnarsson R. A., 44. Vianney Ndji G.

Entraîneur du FC Copenhague : Svensson B.