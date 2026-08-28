Behruz Karimov prêt à conquérir la C4 : les adversaires de Lugano sont connus !

UEFA Ligue ConférenceLe tirage au sort officiel de la phase de ligue de la saison 2026/2027 est terminé. Selon le nouveau format, chaque équipe participant à la phase de championnat disputera 6 matchs (3 à domicile, 3 à l'extérieur).

Le club suisse de Lugano , où évolue le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Behruz Karimov, connaît désormais ses 6 adversaires sur la scène européenne.

Qui affrontera Lugano ?

L'équipe de Behruz Karimov se mesurera à des représentants de divers championnats du continent lors de la phase de ligue :

Crvena Zvezda (Serbie) : Le célèbre et expérimenté combattant des coupes d'Europe de Belgrade ;

Copenhague (Danemark) : L'un des grands clubs leaders de Scandinavie ;

Getafe (Espagne) : Un représentant tactique et défensivement solide de la Liga ;

Saint-Trond (Belgique) : Une équipe rapide et puissante du championnat belge ;

Jablonec (République tchèque) : L'un des clubs stables du football tchèque ;

Kauno Zalgiris (Lituanie) : Une équipe combative de la région balte.

Pour le défenseur ouzbek, les duels contre Getafe (Espagne) et Copenhague (Danemark) seront particulièrement l'occasion de démontrer son talent sur la scène européenne.

Destination finale : Istanbul

Selon l'UEFA, la finale de la Ligue Conférence 2026/2027 aura lieu le 2 juin dans la magnifique ville de Istanbul en Turquie.