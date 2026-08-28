Behruz Karimov prêt à conquérir la C4 : les adversaires de Lugano sont connus !

·14·Sport
Behruz Karimov prêt à conquérir la C4 : les adversaires de Lugano sont connus !

UEFA Ligue ConférenceLe tirage au sort officiel de la phase de ligue de la saison 2026/2027 est terminé. Selon le nouveau format, chaque équipe participant à la phase de championnat disputera 6 matchs (3 à domicile, 3 à l'extérieur).

Le club suisse de Lugano , où évolue le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Behruz Karimov, connaît désormais ses 6 adversaires sur la scène européenne.

Qui affrontera Lugano ?

L'équipe de Behruz Karimov se mesurera à des représentants de divers championnats du continent lors de la phase de ligue :

  • Crvena Zvezda (Serbie) : Le célèbre et expérimenté combattant des coupes d'Europe de Belgrade ;

  • Copenhague (Danemark) : L'un des grands clubs leaders de Scandinavie ;

  • Getafe (Espagne) : Un représentant tactique et défensivement solide de la Liga ;

  • Saint-Trond (Belgique) : Une équipe rapide et puissante du championnat belge ;

  • Jablonec (République tchèque) : L'un des clubs stables du football tchèque ;

  • Kauno Zalgiris (Lituanie) : Une équipe combative de la région balte.

Pour le défenseur ouzbek, les duels contre Getafe (Espagne) et Copenhague (Danemark) seront particulièrement l'occasion de démontrer son talent sur la scène européenne.

Destination finale : Istanbul

Selon l'UEFA, la finale de la Ligue Conférence 2026/2027 aura lieu le 2 juin dans la magnifique ville de Istanbul en Turquie.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Tournoi de Shanghai : La star chinoise a-t-elle trouvé les faiblesses d'Umar Nurmagomedov ?Tournoi de Shanghai : La star chinoise a-t-elle trouvé les faiblesses d'Umar Nurmagomedov ?Aujourd'hui, 19:09Triomphe historique en LDC : Ilham Aliyev alloue 2,9 millions de dollars au club SabahTriomphe historique en LDC : Ilham Aliyev alloue 2,9 millions de dollars au club SabahAujourd'hui, 19:01Match amical : quel a été le résultat du duel Espagne – Ouzbékistan ?Match amical : quel a été le résultat du duel Espagne – Ouzbékistan ?Aujourd'hui, 18:55De Manchester City au Barça : comment Rodri a fait ses débuts avec les CatalansDe Manchester City au Barça : comment Rodri a fait ses débuts avec les CatalansAujourd'hui, 18:49Raphinha, le nouveau « numéro 9 » ? Flick révèle tous les secrets après la victoire !Raphinha, le nouveau « numéro 9 » ? Flick révèle tous les secrets après la victoire !Aujourd'hui, 18:45Officiel : Kily González devient le nouvel entraîneur de l'Inter MiamiOfficiel : Kily González devient le nouvel entraîneur de l'Inter MiamiAujourd'hui, 18:41
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)