Lugano — Étoile rouge : compositions et direct commenté

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Lugano — Étoile rouge : compositions et direct commenté

Le match LuganoÉtoile rouge en Ligue Conférence débutera le 15 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Lugano : 16. von Ballmoos D., 9. Ajeti Al., 25. Bislimi U., 21. Cimignani Y., 3. Delcroix H., 27. Dos Santos D., 8. Grgić A., 2. Karimov B., 17. Mai L., 6. Papadopoulos A., 11. Steffen R. (capitaine).

Remplaçants de Lugano : 7. Alioski E., 91. Behrens K., 22. Castro Espinosa B. D., 28. Gebhardt F., 4. Kelvin D., 14. Kendoussi A., 26. Marques M., 99. Mina D., 30. Moncada D., 24. Pilstrom E.

Entraîneur de Lugano : Croci-Torti M.

Composition de départ de l'Étoile rouge : 1. Mateus, 9. Djiga N., 21. Elšnik T., 60. Gaštarov M., 45. Gudelj S., 20. Kanga G., 22. Kostić F., 33. Krunić R. (capitaine), 37. Lučić V., 3. Nakayama Y., 23. Ristić M.

Remplaçants de l'Étoile rouge : 7. Arnautović M., 6. Bajo M., 8. Balov K., 70. Čam M., 77. Guteša I., 19. Kim Young-woo, 50. Radanović S., 55. Sarić D., 27. Strika M., 30. Thebo Uchenna F., 13. Veljković M.

Entraîneur de l'Étoile rouge : Riera A.

En direct1-1 EN DIRECT
50
L'arbitre a sifflé un coup franc. Lugano va le tirer de loin.
48
Mateja Gaštarov (Étoile Rouge) a centré dangereusement, mais les défenseurs sont bien intervenue pour contrer le ballon.
47
Uran Bislimi (Lugano) et Behruz Karimov essayent de se trouver avec des passes précises depuis le début du match. Ces deux joueurs combinent le plus et sont considérés comme les plus créatifs de l'équipe.
46
La seconde période a commencé.
45+2
La première mi-temps du match d'aujourd'hui est terminée.
45+1
Bamba Dieng (Étoile Rouge) décoche une frappe timide de l'extérieur de la surface, le ballon passe au-dessus de la barre. Le ballon sort et le gardien de Lugano va relancer.
45
Behruz Karimov (Lugano) commet une faute très dure en essayant de récupérer le ballon, et Florian Badstübner siffle l'infraction.
45
Le quatrième arbitre a indiqué 1 minute de temps additionnel.
44
Albian Ajeti (Lugano) se rétablit et décoche une frappe de l'extérieur de la surface vers le côté gauche, mais Matheus veillait et capte le ballon sans problème.
39
Timi Elšnik (Étoile Rouge) tente sa chance de loin, mais sa frappe non cadrée s'envole largement au-dessus de la barre transversale. Le ballon sort, et le gardien de Lugano va dégager.
38
Behruz Karimov (Lugano) centre dans la surface, mais c'est trop près de Matheus et le gardien s'en empare.
37
Le centre d'Anto Grgić (Lugano) ne trouve personne et l'action avorte.
35
Étoile Rouge va tirer un coup franc près du milieu de terrain.
34🟨
Carton jaune pour Vasilije Kostov (Étoile rouge).
33🟨
Vasilije Kostov (Étoile Rouge) écope d'un carton jaune pour contestation. Il devra faire attention pour le reste du match.
321-1
But ! Ayant reçu une passe magnifique, Timi Elšnik (Étoile Rouge) a envoyé le ballon avec précision dans le coin inférieur droit. Superbe action collective !
28
Behruz Karimov (Lugano) a percé dans l'axe jusqu'aux abords de la surface et a décoché une frappe puissante, le balle flôte juste à côté du poteau gauche. Le ballon est sorti, Crvena Zvezda relancera par un renvoi aux 5,50 mètres.
251-0
But ! Albian Ajeti (Lugano) profite d'un ballon inoccupé dans la surface et décoche une frappe précise dans le coin inférieur droit, battant le gardien. Score 1-0.
23
Antonios Papadopoulos (Lugano) et Lukas Mai cherchent encore une fois des espaces, luttant pour placer leurs coéquipiers dans de bonnes positions.
20
Un joueur de l'Étoile Rouge commet une faute en attaque. L'arbitre siffle.
18
Mihailo Ristić (Étoile Rouge) a tenté une nouvelle passe transversale, mais les défenseurs adverses sont restés vigilants et ont intercepté le ballon.
17
Yannis Cimignani (Lugano) centre dans la surface, mais Matheus sort de sa ligne et s'empare du ballon.
14
Le corner a été tiré, mais Lugano n'en a pas profité, le défenseur a dégagé le ballon.
14
Après un coup de pied arrêté tiré par Lugano, l'un des défenseurs s'est facilement emparé du ballon.
12
Behruz Karimov (Lugano) a fait un raid solitaire, mais n'a pas pu créer d'occasion dangereuse car le défenseur adverse l'a bloqué.
12
Grâce à un tacle/blocage magnifique du défenseur, le corner de l'Étoile Rouge n'a rien donné.
11
L'Étoile Rouge a eu l'occasion de marquer sur corner, mais le défenseur a dégagé le ballon.
10
Mateja Gaštarov (Étoile Rouge) s'approche de la surface et frappe, mais David von Ballmoos sort, ferme l'angle et capte le ballon. Quel arrêt magnifique !
9
Le corner tiré par Lugano a été repoussé par Mateus (Étoile rouge), bien placé.
6
Mateja Gaštarov (Étoile rouge) réussit une passe courte précise. Mateus contrôle le ballon dès le premier touché et parvient à lancer une nouvelle attaque.
1
C'est parti pour la première mi-temps.
21:49
Les joueurs sont sur la pelouse et l'Étoile Rouge donne le coup d'envoi.
21:45
Présentation de l'arbitre du match d'aujourd'hui, Florian Badstübner.
21:45
Les compositions de départ des deux équipes sont connues, vous pouvez dès à présent les découvrir.
21:45
Bienvenue pour le direct textuel du match d'aujourd'hui. Vous pouvez suivre tous les faits marquants sur le terrain par écrit. Bon match à tous.
LuganoÉtoile rougeLigue ConférenceFootballDirect
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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