Lugano — Étoile rouge : compositions et direct commenté

Le match Lugano — Étoile rouge en Ligue Conférence débutera le 15 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Lugano : 16. von Ballmoos D., 9. Ajeti Al., 25. Bislimi U., 21. Cimignani Y., 3. Delcroix H., 27. Dos Santos D., 8. Grgić A., 2. Karimov B., 17. Mai L., 6. Papadopoulos A., 11. Steffen R. (capitaine).

Remplaçants de Lugano : 7. Alioski E., 91. Behrens K., 22. Castro Espinosa B. D., 28. Gebhardt F., 4. Kelvin D., 14. Kendoussi A., 26. Marques M., 99. Mina D., 30. Moncada D., 24. Pilstrom E.

Entraîneur de Lugano : Croci-Torti M.

Composition de départ de l'Étoile rouge : 1. Mateus, 9. Djiga N., 21. Elšnik T., 60. Gaštarov M., 45. Gudelj S., 20. Kanga G., 22. Kostić F., 33. Krunić R. (capitaine), 37. Lučić V., 3. Nakayama Y., 23. Ristić M.

Remplaçants de l'Étoile rouge : 7. Arnautović M., 6. Bajo M., 8. Balov K., 70. Čam M., 77. Guteša I., 19. Kim Young-woo, 50. Radanović S., 55. Sarić D., 27. Strika M., 30. Thebo Uchenna F., 13. Veljković M.

Entraîneur de l'Étoile rouge : Riera A.