FC Copenhague - Braga : compositions et direct commenté

66
Robert (FC Copenhague) a démarré sa course trop tôt, et l'assistant a levé son drapeau pour signaler un hors-jeu.
65VAR
L'arbitre central a confirmé sa décision après consultation de la VAR et a refusé le but pour hors-jeu. Le moral des joueurs de Braga a baissé.
64VAR
Houston, on a un problème ! L'arbitre a ordonné une vérification VAR pour hors-jeu. Les joueurs de Braga sont mécontents.
63⚽1-1
But ! Gabriel Silva sert Ricardo Horta (Braga) à l'entrée de la surface, et celui-ci décoche une superbe frappe dans le petit góc gauche. Score 1-1.
62🔁
Changement. Marvin Nashnas (Copenhague) remplace Mohamed Elyounoussi.
61🔁
Un changement est en cours. Viktor Dadason quitte le terrain et Bo Svensson donne les dernières consignes tactiques à Andreas Cornelius (Copenhague).
60🔁
Carlos Vicens décide de remplacer Jonas Wind, et Pau Víctor entre en jeu à sa place pour Braga.
60🔁
L'arbitre signale un changement. Gabriel Silva (Braga) entre en jeu à la place de Denis Huseinbašić.
55
Mohamed Elyounoussi (FC Copenhague) a été pris hors-jeu, l'assistant a levé son drapeau.
53
Mohamed Elyounoussi (FC Copenhague) a été pris hors-jeu et l'assistant a levé son drapeau.
49
Tapelo Maseko (FC Copenhague) récupère le ballon repoussé et frappe, mais sa tentative est bloquée.
49
Victor Dadason (FC Copenhague) profite d'un ballon repoussé dans la surface et décoche une frappe puissante au centre du but. Malheureusement, Bernardo fait étalage de ses réflexes et réalise une parade splendide. Quel arrêt, mais quelle occasion manquée !
49
Junnosuke Suzuki (FC Copenhagen) a repris le ballon après un cafouillage dans la surface et a tiré vers le côté droit du but. Cependant, le gardien a réalisé un arrêt brillant pour l'empêcher de marquer.
49⚽1-0
But ! Le ballon revient sur Mohamed Elyounoussi (FC Copenhague) qui conclut à bout portant. Score 1-0.
46⏱
L'arbitre Joey Kooij siffle le coup d'envoi de la seconde période.
45+1⏱
C'est la mi-temps, l'arbitre siffle la fin de cette première période et les joueurs regagnent les vestiaires.
45
Le gardien repousse la frappe de Travassos (Braga) par un arrêt brillant ; sans sa touche, le ballon allait tout droit dans le coin droit.
42
Jonas Wind (Braga) a été pris hors-jeu en courant.
42
Tapelo Maseko (FC Copenhague) s'est retrouvé seul dans la surface et a tiré, mais sa tentative a été superbement bloquée par un défenseur.
40
Le gardien repousse la frappe de Travassos (Braga) par un arrêt brillant ; sans sa touche, le ballon aurait pu finir dans le petit filet droit.
36
L'assistant arbitre Robert (Copenhague) a signalé un hors-jeu, et l'arbitre principal a confirmé la décision.
36
Sur le coup de pied arrêté tiré par Copenhague, l'un des défenseurs s'est facilement emparé du ballon.
35
Le FC Copenhague n'a pas su profiter du corner, les défenseurs ont dégagé le ballon.
35
Robert (FC Copenhague) reprend de volée dans la surface, mais un défenseur bloque courageusement le tir. Le FC Copenhague obtient un corner.
34
Joy Kooij voit parfaitement l'action et siffle une faute de Felix Beijmo (FC Copenhague).
31
Alex Král (FC Copenhague) s'est montré trop agressif lors d'une attaque et a commis une faute sur son adversaire.
29
Jonas Wind (Braga) a tiré le maillot d'un adversaire, et Joey Kooij a sifflé pour signaler une faute.
25
Grâce à un super tacle défensif, le corner tiré par Braga n'a rien donné.
25
Ricardo Horta (Braga) a tenté de transmettre le ballon, mais il a été bloqué. Braga obtient un corner.
20
Ricardo Horta (Braga) reçoit une passe précise dans la surface de réparation et frappe au but, mais le ballon passe nettement à côté du poteau droit.
19
Le FC Copenhague joue le corner à deux. Le ballon est transmis au coéquipier le plus proche.
16
Braga a tiré le corner, mais l'intervention sûre des défenseurs a anéanti l'occasion de but.
12
Denis Huseinbašić (Braga) est signalé hors-jeu, l'arbitre siffle et arrête le jeu.
9
William Clem (Copenhague) trouve de l'espace pour tirer dans la surface, mais sa frappe passe juste à côté du poteau droit.
6
Robert (Copenhague) frappe de loin en dehors de la surface, mais rate complètement le cadre et le ballon passe loin du poteau droit.
4
Match : FC Copenhague - Braga. Score : 0-0. Commentaire : Denis Huseinbasic (Braga) touche le ballon de la main.
1
Le match est lancé par Copenhague.
1⏱
L'arbitre siffle et le match commence.
00:15
Le match est lancé par Copenhague.
00:00
Joy Kooy a été désigné arbitre principal de ce match.
00:00
Les compositions de départ pour ce match ont été annoncées.
00:00
Bienvenue, chers supporters, à notre live textuel ! Les compositions d'équipes seront annoncées d'ici peu, installez-vous confortablement et préparez-vous à savourer le match.
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