FC Copenhague - Braga : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue Conférence entre le FC Copenhague et Braga débutera le 16 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct dans le texte.

Composition de départ du FC Copenhague : 1. Ramay D., 2. Beimo F., 36. Clem U., 39. Dadason V., 10. Elyounoussi M. (capitaine), 33. Kral A., 6. Markgraf A., 12. Maseko T., 24. Meling B., 16. Robert, 20. Suzuki J.

Remplaçants du FC Copenhague : 51. Breum-Harild T., 7. Carrizo M., 14. Cornelius A., 27. Delaney T., 13. Huescas R., 15. Lopez M., 34. Nasnas M., 28. Nemet H., 45. Olsen G., 31. Runarsson R. A., 4. Sorensen A., 44. Vianney Ndji G.

Entraîneur du FC Copenhague : Svensson B.

Composition de départ de Braga : 31. Bernardo, 26. Arrey-Mbi B., 29. Gorby, 21. Horta R. (capitaine), 23. Huseinbašić D., 14. Lagerbielke G., 8. Moutinho J., 22. Sergio Garcia, 34. Tiknaz D. E., 7. Travassos, 19. Wind Y.

Remplaçants de Braga : 44. Bayram A., 37. Barišić A., 20. Dorgeles M., 11. Gabriel Silva, 2. Gomes V., 16. Marques T., 17. Milosevic J., 9. Navarro F., 50. Rodrigues D., 12. Sa T., 10. Victor P., 6. Vitor Carvalho.

Entraîneur de Braga : Carvalhal C.