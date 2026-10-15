La phase de groupes de la Ligue Conférence a débuté avec des rencontres intenses et riches en buts. Dans l'un des chocs de la journée, le club suisse de Lugano a accueilli l'équipe serbe renommée de l'Étoile rouge et a remporté une victoire renversante sur le score de 3-2.

Ce match a suscité un intérêt particulier pour les fans de football ouzbek : le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Behruz Karimov a été titularisé dans les rangs suisses, réalisant une performance solide jusqu'à la 73e minute.

Un superbe retournement de situation pour Lugano : le penalty décisif à la 89e minute

Le match a été riche en rebondissements et en dramaturgie :

Égalité en première mi-temps : Ayeti a ouvert le score pour Lugano à la 25e minute, mais Elsnik a rétabli l'équilibre à la 32e minute ;

Pression serbe et réponse : À la 67e minute, Krunic a donné l'avantage aux Belgradois (1-2). Cependant, Moncada, entré en jeu à la place de Behruz Karimov à la 73e minute, a égalisé dès la 84e minute ;

Le but de la victoire : À la 89e minute, Grgic a transformé un penalty avec sang-froid, offrant une victoire sensationnelle aux locaux.

Lugano — Étoile rouge 3-2

Buts : Ayeti (25), Moncada (84), Grgic (89 s.p.) — Elsnik (32), Krunic (67).

Lugano : von Ballmoos, Papadopoulos, Mai, Delcroix (Alioski, 79), Behruz KARIMOV (Moncada, 73), Ayeti, Grgic, Steffen, Chimini, Bislimi, dos Santos (Espinosa, 79).

Ansu Fati marque, l'Ajax chute en Croatie

Les autres rencontres de la journée ont également été disputées :

Monaco assure la victoire à Sofia : Le club français s'est imposé 2-1 face au CSKA Sofia. Un but rapide de Brunner et celui d'Ansu Fati à la 43e minute Ansu Fati ont offert une victoire importante à l'extérieur aux Monégasques ;

Le faux pas de l'Ajax en Croatie : Le géant néerlandais s'est incliné 1-2 sur le terrain de l'Hajduk Split. Les buts de Sanyang et Sotisek ont offert une victoire surprise aux hôtes.

CSKA Sofia — Monaco 1-2

Buts : Zwarts (76) — Brunner (3), Fati (43).

Hajduk — Ajax 2-1

Buts : Sanyang (37), Sotisek (55) — Klaassen (53).

Cette première journée de Ligue Conférence promet une compétition intense et confirme que nos légionnaires comme Behruz Karimov deviennent des figures clés en coupes d'Europe.