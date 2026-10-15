Lugano bat l'Étoile rouge à domicile — Les résultats majeurs de la 1ère journée de la Ligue Conférence

·12·Sport
Lugano bat l'Étoile rouge à domicile — Les résultats majeurs de la 1ère journée de la Ligue Conférence

La phase de groupes de la Ligue Conférence a débuté avec des rencontres intenses et riches en buts. Dans l'un des chocs de la journée, le club suisse de Lugano a accueilli l'équipe serbe renommée de l'Étoile rouge et a remporté une victoire renversante sur le score de 3-2.

Ce match a suscité un intérêt particulier pour les fans de football ouzbek : le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Behruz Karimov a été titularisé dans les rangs suisses, réalisant une performance solide jusqu'à la 73e minute.

Un superbe retournement de situation pour Lugano : le penalty décisif à la 89e minute

Le match a été riche en rebondissements et en dramaturgie :

  • Égalité en première mi-temps : Ayeti a ouvert le score pour Lugano à la 25e minute, mais Elsnik a rétabli l'équilibre à la 32e minute ;

  • Pression serbe et réponse : À la 67e minute, Krunic a donné l'avantage aux Belgradois (1-2). Cependant, Moncada, entré en jeu à la place de Behruz Karimov à la 73e minute, a égalisé dès la 84e minute ;

  • Le but de la victoire : À la 89e minute, Grgic a transformé un penalty avec sang-froid, offrant une victoire sensationnelle aux locaux.

Lugano — Étoile rouge 3-2

Buts : Ayeti (25), Moncada (84), Grgic (89 s.p.) — Elsnik (32), Krunic (67).

  • Lugano : von Ballmoos, Papadopoulos, Mai, Delcroix (Alioski, 79), Behruz KARIMOV (Moncada, 73), Ayeti, Grgic, Steffen, Chimini, Bislimi, dos Santos (Espinosa, 79).

Ansu Fati marque, l'Ajax chute en Croatie

Les autres rencontres de la journée ont également été disputées :

  • Monaco assure la victoire à Sofia : Le club français s'est imposé 2-1 face au CSKA Sofia. Un but rapide de Brunner et celui d'Ansu Fati à la 43e minute Ansu Fati ont offert une victoire importante à l'extérieur aux Monégasques ;

  • Le faux pas de l'Ajax en Croatie : Le géant néerlandais s'est incliné 1-2 sur le terrain de l'Hajduk Split. Les buts de Sanyang et Sotisek ont offert une victoire surprise aux hôtes.

CSKA Sofia — Monaco 1-2

Buts : Zwarts (76) — Brunner (3), Fati (43).

Hajduk — Ajax 2-1

Buts : Sanyang (37), Sotisek (55) — Klaassen (53).

Cette première journée de Ligue Conférence promet une compétition intense et confirme que nos légionnaires comme Behruz Karimov deviennent des figures clés en coupes d'Europe.

LuganoÉtoile rougeBehruz KarimovLigue ConférenceFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Lugano — Étoile rouge : compositions et direct commentéLugano — Étoile rouge : compositions et direct commentéHier 20:33«Cascade de feintes et centre chirurgical» : Behruz Karimov, 19 ans, brille à nouveau en Suisse«Cascade de feintes et centre chirurgical» : Behruz Karimov, 19 ans, brille à nouveau en Suisse22 septembre 06:40Victoire 4-0 du Lugano à l'extérieur et passe décisive de Karimov : le leader suisse est inarrêtable (vidéo)Victoire 4-0 du Lugano à l'extérieur et passe décisive de Karimov : le leader suisse est inarrêtable (vidéo)20 septembre 22:07Behruz Karimov marque son premier but : Lugano écrase son adversaire 4-1Behruz Karimov marque son premier but : Lugano écrase son adversaire 4-117 septembre 20:02Behruz Karimov joue 90 minutes : le thriller 2-2 entre Lugano et Young BoysBehruz Karimov joue 90 minutes : le thriller 2-2 entre Lugano et Young Boys13 septembre 00:55Dès 5 000 dollars : Behruz Karimov récompense ses entraîneurs avant son départ pour l’EuropeDès 5 000 dollars : Behruz Karimov récompense ses entraîneurs avant son départ pour l’Europe21 août 19:35
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs