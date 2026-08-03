Ttirage au sort décisif en Ligue des champions : 7 affiches connues

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Ttirage au sort décisif en Ligue des champions : 7 affiches connues

Le tirage au sort du tour le plus intense des qualifications de la Ligue des champions 2026/27 a eu lieu. Lors de la cérémonie organisée le 3 août à Nyon, en Suisse, sept paires de barrages menant à la phase de ligue ont été déterminées.

Certains participants sont encore inconnus : les matches aller du troisième tour de qualification se dérouleront les 4 et 5 août, et les matches retour le 11 août. C'est pourquoi, dans les résultats du tirage au sort, le nom de plusieurs équipes est indiqué avec le signe « / ».

La route de Kaïrat vers l'AEK

Le club kazakh de Kaïrat doit d'abord battre l'équipe bulgare du Levski lors du troisième tour de qualification. Le vainqueur de cette confrontation affrontera le club grec de l'AEK lors des barrages.

La première tâche de Kaïrat ne sera pas facile : le match aller aura lieu le 4 août à Sofia, et le match retour le 11 août à Almaty. Seule l'équipe qui s'imposera sur l'ensemble des deux matches bataillera avec l'AEK pour une place en phase de ligue.

Sabah a également une chance historique

Le club azéri de Sabah affrontera l'équipe danoise d'Aarhus au troisième tour. Le vainqueur de ce duel jouera en barrages contre le vainqueur de la confrontation entre l'Hapoël Beer-Sheva et l'Étoile rouge de Belgrade.

Ainsi, il reste deux obstacles à Sabah pour atteindre la phase principale de la Ligue des champions : il faudra d'abord battre le club danois, puis le champion d'Israël ou de Serbie.

L'adversaire du Celtic est directement connu

L'une des affiches les plus claires du tirage au sort est le duel entre le Celtic et le LASK. Les deux clubs ne participent pas au troisième tour de qualification et peuvent concentrer leur préparation directement sur les matches de barrages.

Le club écossais n'avait pas réussi à franchir l'obstacle de Kaïrat à ce même stade la saison dernière. Cette fois, le Celtic luttera contre le représentant autrichien pour éviter de répéter l'échec de l'année passée.

Toutes les affiches de la Voie des champions

Cinq paires de barrages ont été formées dans la voie réservée aux champions nationaux :

Affiches des barrages

Levski / Kaïrat — AEK

Celtic — LASK

Dinamo Zagreb / Kauno Žalgiris — Viking

Mjällby / Slovan Bratislava — Ararat-Armenia / Celje

Hapoël Beer-Sheva / Étoile rouge de Belgrade — Aarhus / Sabah

Six vainqueurs issus du troisième tour rejoindront cette voie, tandis que quatre équipes intégreront directement les barrages. Au final, cinq clubs obtiendront leur billet pour la phase de ligue.

De grands noms pourraient s'affronter sur la Voie de la ligue

Une voie de ligue distincte a été organisée pour les clubs qui se sont qualifiés grâce à de bons résultats sans terminer à la première place de leur championnat national.

Les affiches suivantes ont été déterminées dans cette voie :

Affiches des barrages

Fenerbahçe / Sturm — Sparta Prague / Lyon

Olympiakos / NEC Nimègue — Union Saint-Gilloise / Bodø/Glimt

Ici, la voie où pourraient potentiellement évoluer Fenerbahçe, Lyon et le Sparta Prague suscite un intérêt particulier. Cependant, pour accéder aux barrages, ils doivent d'abord battre leurs adversaires du troisième tour de qualification.

Comment les sept billets seront-ils répartis ?

La phase de ligue de la Ligue des champions 2026/27 réunira 36 équipes. Parmi elles, 29 ont obtenu une qualification directe, et les sept places restantes seront attribuées via les barrages de qualification.

  • Voie des champions — 5 équipes ;

  • Voie de la ligue — 2 équipes.

Les clubs éliminés en barrages ne se retrouveront pas sans coupe d'Europe. Ils seront reversés directement en phase de ligue de la Ligue Europa.

Quand auront lieu les matches décisifs ?

Le tour de barrages se dispute en matches aller et retour :

Tour

Dates

Matches aller

18–19 août

Matches retour

25–26 août

Tirage au sort de la phase de ligue

27 août

L'équipe qui s'impose sur l'ensemble des deux matches se qualifie pour la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le principal suspense reste à venir

Le tirage au sort a tracé les voies des barrages, mais sur les sept affiches, seule celle opposant le Celtic au LASK est entièrement connue. L'identité d'au moins un des participants pour les six autres confrontations ne sera connue qu'après le troisième tour de qualification.

Pour les supporters d'Asie centrale et d'Azerbaïdjan, l'attention principale se portera sur Kaïrat et Sabah. Si ces deux clubs franchissent les prochains obstacles, ils se rapprocheront grandement de la phase de ligue de la plus grande compétition de clubs en Europe.

Selon vous, lequel de Kaïrat ou de Sabah est le plus proche d'atteindre la phase de ligue de la Ligue des champions ? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l'article avec les passionnés de sport sur Telegram ou d'autres réseaux sociaux !

KairatAEKCelticSabahLASK
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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