Quelle note pour le premier match de Behruz Karimov en coupe d'Europe ?

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Quelle note pour le premier match de Behruz Karimov en coupe d'Europe ?

Le club suisse Lugano défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, qui défend les couleurs du Behruz Karimov a fait ses débuts officiels sur la scène européenne. Lors du match dramatique de la 1ère journée de la phase de groupes de l'UEFA Europa Conference League contre le grand club serbe de l'Étoile rouge de Belgrade, les performances de notre compatriote ont été saluées par les analystes internationaux.

Le club suisse a remporté une victoire impressionnante 3-2 à domicile, entamant parfaitement sa campagne européenne.

Notes Flashscore : Karimov a été solide

Behruz Karimov a été titularisé et a joué activement jusqu'à son remplacement à la 73e minute :

  • Statistiques de notre défenseur : La plateforme statistique internationale Flashscore a évalué la performance du défenseur ouzbek à 7,0 points C'est un résultat très solide et fiable pour un premier match en coupe d'Europe ;

  • Meilleurs joueurs : Côté Lugano, Derek Moncada (7,8) et Albian Ajeti (7,8) ont obtenu les meilleures notes, tandis que l'auteur du penalty, Anto Grgic, a reçu 7,5 points ;

  • Notes les plus basses : Les notes les plus faibles parmi les locaux ont été attribuées à Daniel Dos Santos (6,2) et au gardien David von Ballmoos (6,4).

Final dramatique et penalty à la 90e minute

Le match a été un véritable thriller pour les spectateurs. En fin de rencontre, Lugano a accentué sa pression, et à la 90e minute, Anto Grgic a marqué le but de la victoire 3-2 sur penalty.

Prochain défi : Getafe

Les tests sérieux sur la scène européenne ne font que commencer pour Lugano et Behruz Karimov :

  • Adversaire et compétition : UEFA Europa Conference League, 2e journée ;

  • Date du match : 22 octobre ;

  • Heure de début : 21h45 heure de Tachkent ;

  • Lieu : Espagne, match à l'extérieur.

Ce déplacement contre Getafe, club de La Liga, sera une nouvelle opportunité importante pour le talentueux footballeur ouzbek de démontrer son potentiel au niveau européen.

Behruz KarimovLuganoUEFA Europa Conference LeagueÉtoile rouge de BelgradeFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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