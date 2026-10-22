Pafos - Riga FC : compositions et direct commenté

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Pafos - Riga FC : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue Conférence entre Pafos et le Riga FC débutera le 22 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Pafos : 99. Mayetski R., 7. Bruno, 3. Mmae S., 4. David Luiz (capitaine), 14. Ioannu N., 77. Korreyya J., 50. Brito A., 6. Guga, 30. Dragomir V., 33. Anderson Silva, 20. Biel.

Remplaçants de Pafos : 60. Efzona K., 72. Ioannu K., 18. Lele, 71. Papastilianu M., 82. Petrou P., 8. Kina D., 12. Sema K., 26. Shunich I.

Entraîneur de Pafos : Sa Pinto R.

Composition de départ du Riga FC : 12. Pirich K., 23. Tonishevs M., 21. Musa B., 5. Vassom K., 13. Yurkovskis R. (capitaine), 22. Diop M., 40. Ankra A., 7. Auani R., 8. Yago Siqueira, 10. Reginaldo Ramires, 18. Oulad M'Hand S.

Remplaçants du Riga FC : 19. Badamosi M., 11. Caio Ferreira, 34. Chernomordijs A., 44. Kazainis M., 91. Orols F., 15. Robalo Pedro S. L., 6. Sako K., 25. Taiwo A.

Entraîneur du Riga FC : Gula A.

PafosRiga FCLigue ConférenceFootballUEFA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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