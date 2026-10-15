Riga FC — Kairat Almaty : compositions et direct commenté

51
Ahmed Ankrah (Riga FC) frappe au-dessus de la barre transversale.
49
Luiz Carlos Machado Mata (Kairat Almaty) a adressé un centre dangereux dans la surface, mais les défenseurs ont dégagé le ballon.
46⏱
La pause est terminée et la seconde période est sur le point de commencer.
45+3⏱
La première mi-temps du match d'aujourd'hui est terminée.
45+1
Les joueurs du Kairat Almaty ont été pris hors-jeu.
45
2 minutes de temps additionnel ont été accordées.
42
Mohamed Badamosi (Riga FC) s'est retrouvé dans une position idéale pour marquer ! Sa frappe a été trop faible et le ballon s'envole dans les tribunes. C'était une très mauvaise tentative !
40
Salah Oulad M'Hand (Riga FC) a tiré le corner, mais les défenseurs ont dégagé le ballon.
40
Meissa Diop (Riga FC) frappe depuis l'extérieur de la surface. Le ballon file vers le centre du but, mais Temirlan Anarbekov écarte le danger facilement. Riga FC va corner.
39
Salah Oulad M'Hand (Riga FC) a tiré le corner et a bien centré dans la surface, mais la défense adverse était atentive et a dégagé le ballon.
39
Quelle superbe occasion de but ! Salah Oulad M'Hand (Riga FC) trouve de l'espace dans la surface et frappe, mais un défenseur réalise un tacle bloquant exceptionnel. Le Riga FC va obtenir un corner.
37
Jaakko Oksanen (Kairat Almaty) tire le corner, mais ne trouve aucun de ses coéquipiers. Le ballon est facilement dégagé de la zone dangereuse.
36
Yago Siqueira (Riga FC) décoche une frappe puissante de l'extérieur de la surface vers le but, mais sa tentative est contrée par un défenseur. L'arbitre de touche indique un corner, le Riga FC va le jouer.
36
Salah Oulad M'Hand (Riga FC) envoie un centre puissant sur corner dans la surface, mais le ballon est contré par un défenseur.
29🎯
Riga FC - Kairat Almaty. Score : 1-1. Moustapha Badamosi (Riga FC) a manqué une belle occasion de marquer ! Il a tiré le penalty dans le coin inférieur droit, mais cela n'a pas suffi pour battre Temirlan Anarbekov, et le gardien a facilement détourné le tir.
28🎯
L'arbitre siffle un penalty pour le FK Riga !
27
Le joueur du Riga FC Mohammed Badamosi s'effondre après un duel avec un défenseur et réclame un penalty. Tous les joueurs se sont précipités vers l'arbitre, qui a ignoré les protestations. Le jeu continue.
26
Mouhammadou Badamosi (Riga FC) est signalé hors-jeu.
23🟨
Ce carton jaune est amplement mérité. L'intervention de Jaakko Oksanen (Kairat Almaty) était très rugueuse, et Florian Lata n'a pas hésité à l'avertir.
19
Oiva Jukkola (Kairat Almaty) contrôle parfaitement un centre dans la surface et frappe instantanément au but, mais un défenseur tacle in extremis pour sauver les siens.
15
Il aurait dû mieux faire dans cette situation. Oiva Jukkola (Kairat Almaty) s'est retrouvé libre de marquer après un centre d'Alexander Mrinsky, mais sa tête depuis le centre de la surface a frôlé le poteau droit.
12⚽1-1
Salah Oulad M'Hand (Riga FC) a reçu un centre précis de Maksims Toņiševs dans la surface et a battu le gardien d'une frappe rasante au milieu du but, égalisant à 1-1.
11
À la suite d'un corner tiré par Jaakko Oksanen (Kairat Almaty), l'un des défenseurs a dégagé le ballon hors de la surface de réparation.
11
Aleksandr Mrinsky (Kairat Almaty) n'a pas pu trouver ses coéquipiers dans la surface, son centre a été contré. Kairat Almaty obtient un corner. Ils envoient beaucoup de joueurs dans la surface.
5🎯
Décision de la VAR : PENALTY pour le Kairat Almaty !
5VAR
L'arbitre Florian Lata a fait le signe de la VAR et se dirige vers le moniteur pour vérifier s'il y a penalty. Voyons ce qui va se passer !
5
Oiva Jukkola (Kairat Almaty) s'effondre dans la surface, mais l'arbitre rejette immédiatement les protestations.
5⚽0-1
But ! Marc Gual (Kairat Almaty) remporte la bataille des nerfs et bat Kenan Pirić sur penalty d'une frappe imparable dans le petit filet gauche.
5
Marc Gual (Kairat Almaty) prend ses responsabilités et place déjà le ballon.
1⏱
Le match a commencé. La première mi-temps est lancée.
21:47
Enfin les joueurs entrent sur la pelouse ! Le Kairat Almaty va donner le coup d'envoi.
21:45
Le match d'aujourd'hui sera dirigé par Florian Lata.
21:45
Avant le début du match, vous pouvez consulter les compositions de départ pour la rencontre d'aujourd'hui.
21:45
Bonjour et bienvenue dans notre live textuel ! Nous vous ferons vivre tous les moments forts de la rencontre en direct. Les compositions d'équipes seront annoncées très prochainement.
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