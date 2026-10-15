Riga FC — Kairat Almaty : compositions et direct commenté

Le match de Ligue Conférence entre le Riga FC et le Kairat Almaty débutera le 15 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ du Riga FC : 12. Piric K., 40. Ankra A., 7. Auani R., 19. Badamosi M., 22. Diop M., 8. Yago Siqueira, 13. Jurkovskis R. (capitaine), 21. Musa B., 18. Oulad M'Hand S., 23. Tonisevs M., 5. Vassom K.

Remplaçants du Riga FC : 34. Chernomordijs A., 44. Kazainis M., 91. Orols F., 10. Reginaldo Ramires, 15. Robalo Pedro S. L., 6. Sako K., 25. Taiwo A.

Entraîneur du Riga FC : Gula A.

Composition de départ du Kairat Almaty : 1. Anarbekov T., 9. Edmilson, 28. Gual M., 19. Yukkola O., 14. Martinovic A. (capitaine), 3. Mata L., 22. Mendonça G., 24. Mrinskiy A., 13. Oksanen J., 25. Shirobokov A., 20. Tapalov E.

Remplaçants du Kairat Almaty : 27. Abish M., 8. Baibek O., 81. Bekbolat I., 15. Birkurmanov M., 82. Kalmurza S., 4. Kasabulat D., 5. Kurgin L., 6. Sadibekov A., 17. Tuyakbayev A.

Entraîneur du Kairat Almaty : Urazbakhtin R.