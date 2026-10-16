L'Atalanta et Brighton débutent par de larges victoires en Ligue Conférence

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L'Atalanta et Brighton débutent par de larges victoires en Ligue Conférence

Lors de la 1ère journée de la phase de groupes de l'UEFA Europa Conference League, les favoris du tournoi ont ravi leurs supporters avec des matchs brillants et prolifiques. Le club italien «Atalanta» n'a laissé aucune chance au club chypriote à Bergame, tandis qu'en Angleterre, «Brighton» a inscrit 4 buts sans réponse. Au Danemark, le «Copenhagen» a largement battu le club portugais renommé «Braga».

«Atalanta» a plié l'affaire dès la première mi-temps : 3:1

Le club italien a entamé le match contre «Pafos» avec une grande intensité et a scellé le sort de la rencontre dans les 45 premières minutes :

  • But rapide à la 1ère minute : Dès le coup d'envoi, Elif Elmas a ouvert le score, devenant l'auteur d'un but rapide ;

  • Offensivité en première période : À la 18e minute, Raspadori a creusé l'écart, puis à la 44e minute, Gianluca Scamacca a porté le score à 3:0 ;

  • Le but de l'honneur des visiteurs : Le but inscrit par Biel en fin de match (88e minute) n'a pas suffi à sauver «Pafos» de la défaite.

«Atalanta» — «Pafos» 3:1

Buts : Elmas (1), Raspadori (18), Scamacca (44) — Biel (88).

  • «Atalanta» : Carnesecchi, Kolašinac, Zappacosta, Christensen (Jevinson, 80), Bernasconi, Raspadori (De Ketelaere, 21), Pašalić (Ederson, 67), Gaetano, Elmas, Zalewski (Samardžić, 67), Scamacca.

«Brighton» a marqué 4 buts contre «Kauno Žalgiris» en Angleterre

Le représentant de la Premier League anglaise, «Brighton», a accueilli l'équipe lituanienne et s'est imposé 4:0 avec une domination totale :

  • Le doublé de Rutter : Héros du match, Georginio Rutter a trouvé le chemin des filets à deux reprises aux 41e et 53e minutes ;

  • Large score : À la fin de la première mi-temps (45e minute), Hinshelwood a marqué, suivi d'O'Riley à la 67e minute, offrant aux Londoniens leurs trois premiers points avec un score fleuve.

«Brighton» — «Kauno Žalgiris» 4:0

Buts : Rutter (41, 53), Hinshelwood (45), O'Riley (67).

  • «Brighton» : Verbruggen, Boscali, Dunk (Vušković, 46), Costinha, Svoboda, Hinshelwood (David, 57), Gross (Ayari, 57), Malik, Osman, Rutter, O'Riley.

Le doublé de Cornelius : «Copenhagen» n'a laissé aucune chance à «Braga»

Dans le match disputé dans la capitale danoise, «Copenhagen» a battu l'équipe portugaise de «Braga» 3:0 lors d'une rencontre intense :

  • Activité en seconde période : Après la pause, Elyounoussi a ouvert le score à la 49e minute ;

  • Le point final de Cornelius : L'attaquant Andreas Cornelius a inscrit deux buts aux 79e et 86e minutes, consolidant la large victoire sur les Portugais.

«Copenhagen» — «Braga» 3:0

Buts : Elyounoussi (49), Cornelius (79, 86).

La 1ère journée de l'UEFA Europa Conference League restera marquée par des scores larges et des débuts convaincants des grands clubs.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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