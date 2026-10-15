Atalanta — Pafos : compositions et direct commenté

67 Un changement s'opère. Nicola Zalewski quitte le terrain et Maurizio Sarri donne les dernières consignes tactiques à Lazar Samardžić (Atalanta).

67 Changement. Ederson (Atalanta) remplace Mario Pašalić.

67 Le corner arrive jusqu'à Charles De Ketelaere (Atalanta), mais sa tête à bout portant frôle le poteau droit.

67 Elif Elmas (Atalanta) s'approche pour tirer le corner, un centre dans la surface est attendu.

65 Gianluca Gaetano (Atalanta) décoche une frappe lourde de l'extérieur de la surface, mais son tir est bloqué par un défenseur. L'Atalanta va the obtenir un corner.

65 Possession 66:34.

60 Gianluca Gaetano (Atalanta) tire le coup franc à mi-distance, et le ballon passe à quelques pouces du poteau gauche !

60 Lele (Pafos) ne suit clairement pas la règle d'or qui consiste à traiter les autres comme on aimerait être traité. Il a commis une faute, ne laissant d'autre choix à Adam Ladeback que de siffler. L'Atalanta obtient un coup franc et aura l'occasion de mettre la pression devant le but adverse.

56 Le jeu est interrompu. João Correia (Pafos) commet une faute dans le duel. Conscient de son erreur, il ne conteste pas et ne fait aucun geste.

55 Mario Pašalić (Atalanta) a repris le centre dans la surface, mais un défenseur a dégagé le ballon juste à temps. Sinon, cela aurait pu être une situation très dangereuse.

50 Bien que Ricardo Sa Pinto (Pafos) soit sur le banc, Adam Ladeback lui a montré un carton jaune. L'arbitre a jugé qu'il s'agissait d'un comportement antisportif.

50 Grâce à un super tacle défensif, le corner tiré par l'Atalanta n'a rien donné.

49 Nicola Zalewski (Atalanta) élimine plusieurs défenseurs dans la surface et tente de frapper, mais Radosław Majecki anticipe bien et réalise un arrêt solide. L'Atalanta aura l'occasion de marquer sur corner.

46 Ricardo Sá Pinto a décidé de faire un changement. Alexandre Brito remplace Domingos Quina (Paphos).

46 C'est l'heure du changement. Joao Correia (Pafos) remplace Bruno.

46 L'arbitre siffle le début de la seconde période.

45+3 Adam Ladebäck siffle la fin de la première mi-temps.

45 2 minutes de temps additionnel.

44 But ! Sur une superbe passe de Charles De Ketelaere, Gianluca Scamacca (Atalanta) contrôle le ballon dans la surface et l'envoie imparablement dans le coin droit. 3:0.

42 Radoslaw Majecki (Pafos) tente sa chance depuis l'extérieur de la surface vers le coin inférieur gauche, mais c'est une frappe molle et Marco Carnesecchi s'en saisit facilement.

42 Vlad Dragomir (Pafos) a rapidement joué le corner par une passe courte.

39 Lorenzo Bernasconi (Atalanta) centre dans la surface, mais sa tentative est interceptée et le ballon est dégagé.

38 Lele (Pafos) rate une occasion en or ! Il s'élève pour reprendre le centre de la tête au point de penalty, mais sa tentative passe largement à côté du poteau gauche ! Le ballon sort des limites du terrain et l'Atalanta va relancer par un six mètres.

37 Ricardo Sa Pinto a dû procéder à un changement forcé suite à la blessure de David Luiz, remplacé par Ken Sema (Pafos).

34 Charles De Ketelaere (Atalanta) a reçu une passe précise et s'est mis en position favorable. Il a tiré, mais un défenseur a contré le ballon.

29 Gianluca Scamacca (Atalanta) contrôle le ballon dans l'espace près de la surface et décoche une frappe puissante vers le coin droit, mais Radosław Majecki réalise une superbe parade à deux mains pour sauver les siens.

29 Tirs cadrés – 3:0.

25 Lele (Pafos) s'est infiltré dans la surface et s'est retrouvé seul face au gardien, mais sa frappe est passée tout près du poteau droit. Il devait marquer !

21 Coup dur pour Maurizio Sarri, car Giacomo Raspadori ne peut plus continuer. Sa blessure est grave et Charles De Ketelaere (Atalanta) le remplace sur le terrain.

21 Le match est temporairement arrêté, Giacomo Raspadori (Atalanta) est blessé et les soigneurs doivent entrer sur la pelouse.

18 But ! Giacomo Raspadori (Atalanta) a remporté son duel psychologique et a glissé un penalty imparable dans le petit filet gauche de Radosław Majecki.

18 Giacomo Raspadori (Atalanta) prend ses responsabilités et place déjà le ballon.

17 L'arbitre Adam Ladeback a vu la faute de Bruno (Pafos) et a sifflé sans hésiter. Inutile de discuter ici. Atalanta va tirer un penalty.

17 Thomas Kristensen (Atalanta) place une tête depuis le centre de la surface sur corner, mais le balle passe juste au-dessus de la barre transversale. Sortie de but pour Pafos.

16 L'arbitre a accordé un corner et Giacomo Raspadori (Atalanta) s'est approché du ballon pour le tirer.

14 Giacomo Raspadori (Atalanta) tente sa chance depuis l'extérieur de la surface. Le ballon se dirigeait vers le côté gauche du but, mais Radosław Majecki a facilement écarté le danger. Le ballon est sorti, corner à suivre. L'Atalanta aura l'occasion de se créer une occasion dangereuse devant le but adverse.

13 Nicola Zalewski (Atalanta) a failli créer une occasion dangereuse, mais sa passe à un coéquipier n'a pas abouti.

13 Pepe (Pafos) reprend de volée aux abords de la surface, mais le ballon frôle le poteau droit. Le ballon sort et Atalanta va relancer par un 6 mètres.

12 Vlad Dragomir (Pafos) tire le corner, mais les défenseurs dégagent le ballon.

10 Davide Zappacosta (Atalanta) récupère le ballon et exprime sa colère après un coup de sifflet pour une faute d'Adam Ladebäck.

6 Mario Pašalić (Atalanta) a tenté de dribbler un adversaire, mais le ballon a été dégagé.

4 Gianluca Gaetano (Atalanta) adresse un centre dans la surface, mais un adversaire réussit à le contrer.

1 Giacomo Raspadori transmet à Elif Elmas (Atalanta), qui contrôle dans la surface et décoche une frappe rapide dans le coin inférieur gauche ! Le gardien est impuissant. 1:0!

1 L'arbitre siffle et le match commence.

00:02 Enfin les joueurs entrent sur la pelouse ! C'est l'Atalanta qui va engager.

00:00 Le match d'aujourd'hui sera arbitré par Adam Ladebäck.

00:00 Dans les détails du match, vous pouvez consulter les compositions des équipes avant le coup d'envoi.