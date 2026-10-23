«Participants au Mondial» : Denis Popov évalue la force de l'équipe nationale d'Ouzbékistan

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«Participants au Mondial» : Denis Popov évalue la force de l'équipe nationale d'Ouzbékistan

Ancien attaquant du club russe du CSKA Denis Popov a partagé ses réflexions dans une interview accordée au portail internet «Euro-Football» concernant le match amical entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie qui se déroulera en novembre à Tachkent.

Le célèbre ancien footballeur a évoqué le niveau actuel des «Loups blancs», participants à la Coupe du Monde 2026, leur potentiel ainsi que les spécificités de la rencontre à venir.

«On ne se qualifie pas par hasard pour la Coupe du Monde» : Évaluation du potentiel de l'Ouzbékistan

Denis Popov a souligné que, bien qu'il soit complexe de comparer directement l'équipe d'Ouzbékistan à des nations comme l'Iran ou le Nigeria, il est impératif de respecter leur statut :

  • Le facteur Mondial : «Il n'est pas facile de les comparer directement. Mais l'essentiel est que cette équipe s'est qualifiée pour la Coupe du Monde qui se déroulera aux États-Unis. Cela prouve en soi que l'Ouzbékistan possède un haut niveau de compétence, surtout si l'on considère qu'ils jouent à domicile ;

  • Maîtrise des qualifications : Ils ont réussi à franchir les phases de qualification dans le système actuel. Il est impossible d'atteindre la Coupe du Monde par hasard, c'est le résultat d'un travail sérieux et d'une performance stable», a déclaré l'ancien attaquant.

«Les leaders pourraient être absents» : À propos du statut du match

Par ailleurs, l'expert russe a noté que le caractère amical de la rencontre pourrait influencer la composition des équipes et l'intensité du jeu :

  • Pronostic sur la composition : «Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un match amical, une rencontre non officielle. Il n'est pas encore certain que l'équipe d'Ouzbékistan alignera son effectif le plus fort. Il est fort probable que les joueurs cadres ne soient même pas présents ;

  • La priorité : Personnellement, le jeu de notre propre équipe nationale et la manière dont nos joueurs se comporteront sur le terrain sont plus importants pour moi», a ajouté Popov.

Deuxième confrontation à Tachkent

  • Date : 12 novembre;

  • Lieu : Ville de Tachkent, stade central «Pakhtakor» ;

  • Historique des confrontations : Les deux équipes se sont déjà rencontrées une fois. Lors du match amical disputé à Tachkent en 2022, le score était resté vierge (0-0).

Cette nouvelle confrontation servira de test important pour les deux parties afin de réévaluer leurs capacités.

Équipe nationale d'OuzbékistanÉquipe nationale de RussieDenis PopovStade PakhtakorFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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