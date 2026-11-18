Aleksandr Bubnov compare les matchs contre l'Ouzbékistan et le Venezuela
Le célèbre expert et commentateur de football russe Aleksandr Bubnov a comparé les matchs amicaux de l'équipe nationale de Russie disputés en novembre contre l'Ouzbékistan et le Venezuela. Selon lui, bien que le Venezuela n'ait pas réussi à créer de situations dangereuses, il a imposé une pression physique plus intense aux joueurs russes que l'Ouzbékistan.
« Les Sud-Américains nous ont forcés à jouer au vrai football »
L'expert s'est attardé sur l'intensité du match à Krasnodar et sur le style de jeu des équipes sud-américaines :
« Comparé à l'Ouzbékistan, le Venezuela nous a obligés à beaucoup plus courir sur le terrain. Il y a même eu des altercations, frôlant presque la bagarre. C'est typique des équipes sud-américaines : elles ont toutes une technique solide, contrôlent bien le ballon et construisent des attaques. Tout semble en ordre.
Mais sur l'ensemble du match, ils n'ont pas réussi à créer une seule occasion de but nette. Zéro. C'est le constat pour le Venezuela. Malgré cela, ils ont semblé supérieurs à l'Ouzbékistan, car ils ont forcé nos joueurs à courir davantage et à jouer un vrai football. »
— Aleksandr Bubnov
Les statistiques disent autre chose : Seul l'Ouzbékistan contre la Russie a réussi à trouver le chemin des filets
Bien que Bubnov considère le Venezuela comme plus fort, les résultats actuels montrent le contraire. Il est à noter que lors de ses 6 derniers matchs, l'équipe nationale de Russie n'a encaissé de buts que face à l'Ouzbékistan.
Matchs de préparation de l'équipe de Russie en novembre
Date
Lieu
Match et résultat
Détails du match et faits marquants
12 novembre
Tachkent
Ouzbékistan 2:3 Russie
Nos représentants menaient 2:0 avant de subir une remontada ; seule équipe à avoir marqué contre la Russie lors des 6 derniers matchs
17 novembre
Krasnodar
Russie 2:0 Venezuela
Aleksey Miranchuk a inscrit un doublé ; les visiteurs n'ont créé aucune occasion de but nette
Pour information, ces deux rencontres à Tachkent et Krasnodar étaient les derniers matchs officiels de l'année 2026 pour l'équipe de Russie dirigée par Valeriy Karpin.
Selon vous, l'avis d'Aleksandr Bubnov est-il justifié ? L'Ouzbékistan, qui a marqué 2 buts, était-il plus fort, ou le Venezuela, qui a contrôlé le ballon malgré son inefficacité offensive ?
Laissez vos analyses en commentaires et partagez ce débat passionnant avec les fans de football ouzbek !
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