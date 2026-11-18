Le célèbre expert et commentateur de football russe Aleksandr Bubnov a comparé les matchs amicaux de l'équipe nationale de Russie disputés en novembre contre l'Ouzbékistan et le Venezuela. Selon lui, bien que le Venezuela n'ait pas réussi à créer de situations dangereuses, il a imposé une pression physique plus intense aux joueurs russes que l'Ouzbékistan.

« Les Sud-Américains nous ont forcés à jouer au vrai football »

L'expert s'est attardé sur l'intensité du match à Krasnodar et sur le style de jeu des équipes sud-américaines :