Évoquant le calendrier de novembre de l'équipe nationale russe, Gerkus a souligné que le match de Tachkent suscite chez lui un intérêt bien plus grand que celui contre le Venezuela :

Ilya Gerkus, ancien président du Lokomotiv Moscou et célèbre fonctionnaire du football russe, a partagé ses observations avant le match amical de prestige entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie, prévu le 12 novembre à Tachkent. Dans une interview exclusive accordée à « Euro-Football », tout en reconnaissant l'expérience acquise par les hôtes lors du récent Mondial, il a exprimé une position ferme sur qui détient l'avantage principal dans ce duel.

L'aveu inattendu de Nepomnyashchiy : « L'Ouzbékistan est favori face à la Russie à Tachkent ! »

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« Je regarderai certainement le match contre l'Ouzbékistan, tandis que pour celui contre le Venezuela, je n'ai pas encore pris de décision et je ne sais pas si je le suivrai. Concernant notre premier match à l'extérieur, l'Ouzbékistan a participé à la Coupe du Monde qui s'est tenue cet été aux États-Unis. Cela montre en soi que l'équipe a accumulé une certaine expérience, c'est pourquoi il est extrêmement intéressant de suivre leur jeu. »

Par ailleurs, lorsque le fonctionnaire a été interrogé sur la possibilité pour l'Ouzbékistan de battre la Russie, il n'a pas caché sa confiance dans la supériorité de son équipe nationale :

« Tout peut arriver dans le football. Mais je pense que nous sommes quand même plus forts. Il serait juste de dire que nous abordons le match en tant que favoris. »

Paramètre / Aspect Opinions et évaluation d'Ilya Gerkus Personnage Ilya Gerkus (ancien président du Lokomotiv Moscou) Évaluation de l'adversaire L'Ouzbékistan a acquis une grande expérience lors de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis Intérêt pour le match Regardera le match de Tachkent, incertain pour le match contre le Venezuela Favori principal Équipe nationale de Russie (« Nous sommes quand même plus forts ») Date et stade du match 12 novembre, jeudi — 20h00, stade central Pakhtakor Source Publication « Euro-Football »

« La partie russe arrive à Tachkent avec le statut de favori, mais sous-estimer un adversaire qui a respiré l'air du Mondial et qui jouera devant ses propres supporters à guichets fermés pourrait coûter cher. »

Polarité des experts à Moscou : qui a raison ?

Cette déclaration confiante de Gerkus contredit totalement les opinions exprimées précédemment par Valeri Nepomniachi, ancien sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Rappelons que Nepomniachi, tenant compte des problèmes d'effectif et du potentiel des légionnaires, avait affirmé que le seul véritable favori de la rencontre à Tachkent était l'Ouzbékistan.

Le choc qui aura lieu le soir du 12 novembre dans l'arène de 35 000 places du Pakhtakor montrera laquelle de ces deux visions est la plus proche de la réalité.

Selon vous, dans quelle mesure l'affirmation d'Ilya Gerkus selon laquelle « la Russie est quand même plus forte et favorite » est-elle fondée ? Qui prendra l'avantage lors du match à Tachkent ? Laissez votre avis dans les commentaires !