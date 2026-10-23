«Nous étudierons leurs points forts» : Karpin s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan

Le sélectionneur de l'équipe nationale de Russie Valeri Karpine a partagé ses réflexions sur les matchs amicaux prévus lors de la trêve internationale de novembre et sur les futurs adversaires.

Dans le cadre du rassemblement international de novembre, l'équipe de Russie passera deux tests sérieux — l'équipe doit affronter l'Ouzbékistan ainsi qu'un représentant renommé d'Amérique du Sud, le Venezuela. Les rencontres sont programmées sur le terrain.

«Nous montrerons leurs points forts» : la déclaration de Karpine

Le technicien russe a évalué positivement le niveau des adversaires et a brièvement exposé ses plans de préparation :

Évaluation des adversaires : «Ce sont de très bons adversaires dignes de ce nom ;

Analyse tactique : Pendant les stages d'entraînement, nous analyserons minutieusement leur style de jeu et nous montrerons à nos joueurs les points forts des adversaires tout en leur donnant les instructions nécessaires ;

Sélection de l'effectif : Dans les prochains jours, nous annoncerons officiellement l'effectif élargi qui sera convoqué pour les matchs à venir», a souligné Valeri Karpine.

Ouzbékistan - Russie : quand et où aura lieu le match ?

Détails de ce match amical central attendu avec grand intérêt par les supporters :

Date : 12 novembre ;

Lieu : Tachkent, stade central Pakhtakor.

Cette confrontation à Tachkent sera une excellente occasion pour les deux équipes nationales de tester leurs forces, d'expérimenter de nouveaux schémas tactiques et d'offrir une véritable fête du football aux fans.