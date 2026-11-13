Le match amical intense et disputé (2-3) entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie au stade Pakhtakor de Tachkent suscite de nombreux débats. Le fait que les visiteurs, menés 0-2, aient complètement renversé la situation en seconde période pour arracher une victoire au caractère est largement commenté par la communauté du football.

L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Valeriy Nepomnyashchiy a partagé ses réflexions sur cette rencontre très médiatisée dans une interview accordée à « RB Sport ».

« Le score de la première mi-temps ne reflétait pas la physionomie du match »

Selon l'expert expérimenté, le tableau d'affichage après la première période ne reflétait pas fidèlement la réalité du terrain. Il a souligné que l'équipe nationale de Russie avait encaissé deux buts très malchanceux et étranges, mais que malgré cela, les hôtes avaient également concédé des situations dangereuses devant leur but.