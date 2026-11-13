Valeriy Nepomnyashchiy sur le match d'hier : « Le banc de touche de l'Ouzbékistan est trop faible »
Le match amical intense et disputé (2-3) entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie au stade Pakhtakor de Tachkent suscite de nombreux débats. Le fait que les visiteurs, menés 0-2, aient complètement renversé la situation en seconde période pour arracher une victoire au caractère est largement commenté par la communauté du football.
L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Valeriy Nepomnyashchiy a partagé ses réflexions sur cette rencontre très médiatisée dans une interview accordée à « RB Sport ».
« Le score de la première mi-temps ne reflétait pas la physionomie du match »
Selon l'expert expérimenté, le tableau d'affichage après la première période ne reflétait pas fidèlement la réalité du terrain. Il a souligné que l'équipe nationale de Russie avait encaissé deux buts très malchanceux et étranges, mais que malgré cela, les hôtes avaient également concédé des situations dangereuses devant leur but.
« La principale conclusion que les joueurs russes doivent tirer de ce match est qu'à ce niveau international, de telles erreurs ne pardonnent pas. En même temps, je tiens à souligner le caractère et la grande volonté de gagner des joueurs de Valeriy Karpin », a déclaré Nepomnyashchiy.
Points clés de l'analyse de l'expert
Détails et commentaires
Physionomie de la première mi-temps
Le score ne reflétait pas les événements réels sur le terrain
Le succès de la Russie
Le caractère et la volonté de gagner des joueurs de Karpin
Facteur principal de la défaite
La faiblesse du banc de touche de l'équipe nationale d'Ouzbékistan par rapport à son adversaire
Prochains tests
Nouveaux matchs amicaux pour les deux équipes le 17 novembre
Le rôle du banc de touche et les projets futurs
Valeriy Nepomnyashchiy a également évoqué un autre aspect important ayant influencé le tournant du match et la victoire des visiteurs. Selon lui, le fait que le banc de touche de l'équipe nationale d'Ouzbékistan soit plus faible que celui de la Russie a eu un impact sur le résultat final.
Rappelons que dans le cadre de son programme de rassemblement de novembre, l'équipe nationale de Russie disputera son prochain match de contrôle le mardi 17 novembre au stade « Ozon Arena » de Krasnodar contre l'équipe nationale du Venezuela. Le même jour, l'équipe nationale d'Ouzbékistan affrontera l'Arabie saoudite dans un stade de Doha, capitale du Qatar (le match débutera à 20h00, heure de Tachkent).
Selon vous, la différence sur le banc de touche, soulignée par l'expert, a-t-elle vraiment décidé du résultat dans les dernières minutes ? Laissez votre avis dans les commentaires !
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