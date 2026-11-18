Un footballeur russe évoque l'Ouzbékistan : « Pourquoi avons-nous encaissé de tels buts ? »
Le milieu de terrain de l'équipe nationale de Russie, Danil Prutsev, a évalué les équipes d'Ouzbékistan et du Venezuela, affrontées en novembre. Tout en soulignant la force des deux adversaires, le joueur a admis que la nature des buts encaissés lors de la rencontre à Tachkent lui semblait incompréhensible. Ses réflexions sur les difficultés rencontrées par la Russie face à une équipe d'Ouzbékistan qui menait 2-0 sont particulièrement notables.
« Je ne peux pas dire exactement pourquoi nous avons encaissé des buts »
En comparant les deux adversaires de la Russie en novembre, Danil Prutsev a reconnu l'Ouzbékistan comme une équipe solide.
« L'Ouzbékistan est aussi une équipe nationale très forte, qui a participé à la dernière Coupe du Monde. Pourquoi avons-nous encaissé des buts, à quoi cela est-il dû — pour être honnête, je ne peux pas le dire avec certitude. »
« Les buts marqués étaient un peu étranges, je ne me trompe pas en le disant. Nous avons marqué contre notre camp sur un corner, et sur le second, nous n'avons pas su évaluer la situation dans la surface de réparation, le ballon est simplement entré dans le but. »
« Mais les deux équipes sont très fortes, c'est agréable de jouer contre de tels adversaires. Nous avons montré un bon jeu et nous avons gagné », a déclaré Prutsev.
Comment l'avantage de 2-0 à Tachkent a-t-il disparu ?
Rappelons que le 12 novembre, au stade Pakhtakor de Tachkent, les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie se sont affrontées. Lors de cette rencontre, nos compatriotes menaient 2-0 et étaient très proches de la victoire.
Cependant, la situation a radicalement changé en fin de match. Les Russes ont marqué trois fois en peu de temps pour s'imposer 3-2. L'incapacité de l'Ouzbékistan à conserver son avance de deux buts a suscité de nombreuses discussions parmi les supporters.
L'équipe nationale de Russie a également été critiquée pour sa performance à Tachkent, car elle a été dominée par son adversaire pendant la majeure partie du match et n'a assuré la victoire que dans les dernières minutes.
Miranchuk a signé un doublé contre le Venezuela
L'équipe nationale de Russie a accueilli le Venezuela à Krasnodar le 17 novembre. Cette fois, les hôtes ont montré un jeu beaucoup plus convaincant, s'imposant 2-0.
Les deux buts de la rencontre ont été inscrits par Aleksey Miranchuk, appelé en sélection depuis le championnat américain. Il a marqué aux 59e et 75e minutes, réalisant un doublé.
Ainsi, la Russie a terminé ses deux matchs amicaux de novembre par des victoires. Cependant, comme le montrent les propos de Danil Prutsev, le match de Tachkent n'a pas été facile pour les joueurs russes. Bien que l'équipe nationale d'Ouzbékistan ait perdu son avance, elle a opposé une résistance sérieuse et a démontré son potentiel.
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