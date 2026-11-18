Le milieu de terrain de l'équipe nationale de Russie, Danil Prutsev, a évalué les équipes d'Ouzbékistan et du Venezuela, affrontées en novembre. Tout en soulignant la force des deux adversaires, le joueur a admis que la nature des buts encaissés lors de la rencontre à Tachkent lui semblait incompréhensible. Ses réflexions sur les difficultés rencontrées par la Russie face à une équipe d'Ouzbékistan qui menait 2-0 sont particulièrement notables. « Je ne peux pas dire exactement pourquoi nous avons encaissé des buts » En comparant les deux adversaires de la Russie en novembre, Danil Prutsev a reconnu l'Ouzbékistan comme une équipe solide. « L'Ouzbékistan est aussi une équipe nationale très forte, qui a participé à la dernière Coupe du Monde. Pourquoi avons-nous encaissé des buts, à quoi cela est-il dû — pour être honnête, je ne peux pas le dire avec certitude. »

« Les buts marqués étaient un peu étranges, je ne me trompe pas en le disant. Nous avons marqué contre notre camp sur un corner, et sur le second, nous n'avons pas su évaluer la situation dans la surface de réparation, le ballon est simplement entré dans le but. » « Mais les deux équipes sont très fortes, c'est agréable de jouer contre de tels adversaires. Nous avons montré un bon jeu et nous avons gagné », a déclaré Prutsev. Comment l'avantage de 2-0 à Tachkent a-t-il disparu ? Rappelons que le 12 novembre, au stade Pakhtakor de Tachkent, les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie se sont affrontées. Lors de cette rencontre, nos compatriotes menaient 2-0 et étaient très proches de la victoire. Cependant, la situation a radicalement changé en fin de match. Les Russes ont marqué trois fois en peu de temps pour s'imposer 3-2. L'incapacité de l'Ouzbékistan à conserver son avance de deux buts a suscité de nombreuses discussions parmi les supporters.