Dmitri Ogay souligne que, bien que l'équipe de Russie soit considérée comme très forte et compétitive, le fait que l'équipe nationale d'Ouzbékistan évolue devant ses propres supporters, sur son terrain, lui donne un avantage. C'est pourquoi les chances des hôtes sont jugées élevées dans ce duel.

Dmitri Ogay, l'un des entraîneurs les plus renommés et expérimentés du football kazakh, a partagé ses réflexions avec un journaliste de Sports24.kz sur le match amical à venir entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie. Selon l'expert, le facteur terrain et la forme actuelle des joueurs ouzbeks joueront un rôle crucial dans cette confrontation.

Quel est l'avis de Dmitri Kouznetsov avant le match entre la Russie et l'Ouzbékistan ?

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« Compte tenu du fait que l'Ouzbékistan joue à domicile, je pense que le match pourrait se terminer par un match nul ou que les joueurs ouzbeks pourraient l'emporter. Bien que l'équipe russe soit également très forte » — a déclaré l'expert renommé.

Paramètres du match et analyse de l'expert Détails et informations Avis de l'expert Dmitri Ogay (Entraîneur renommé et expérimenté du Kazakhstan) Source d'information Publication Sports24.kz Résultat pronostiqué Victoire de l'Ouzbékistan ou match nul Lieu de la rencontre Stade Pakhtakor à Tachkent Date et heure du match Début le 12 novembre à 20h00

« Il faut comprendre que les matchs amicaux n'ont pas une importance capitale. Les matchs de qualification pour la Coupe du Monde ou le Championnat d'Europe se déroulent de manière totalement différente. »

Statut du match amical et choc attendu à Tachkent

Dmitri Ogay a également rappelé que ces rencontres servent principalement à échanger de l'expérience et à faire des tests, tandis que les matchs de qualification officiels se jouent avec une pression psychologique et une intensité totalement différentes.

Rappelons que ce match amical intéressant entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie aura lieu aujourd'hui, le 12 novembre au stade Pakhtakor de Tachkent à 20h00 Ce choc, attendu avec impatience par les fans, démontrera une fois de plus le potentiel des deux équipes.

Selon vous, comme l'a prédit l'entraîneur kazakh Dmitri Ogay, l'équipe nationale d'Ouzbékistan pourra-t-elle triompher de la Russie à domicile ou le match nul sera-t-il le résultat final ? Laissez votre avis dans les commentaires !