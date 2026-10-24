Kamoliddin Tojiyev fait une déclaration surprenante après la défaite dramatique contre le Neftchi

·4·Sport
Kamoliddin Tojiyev fait une déclaration surprenante après la défaite dramatique contre le Neftchi

Dans le choc de la 25e journée de la Superliga, l'équipe de Tachkent, «Pakhtakor» a subi une défaite douloureuse 1-3 à domicile contre son rival direct dans la course au titre, le club de Ferghana, «Neftchi» Ce revers laisse l'équipe de la capitale à 5 points du leader.

Après le match, l'entraîneur des «Lions», Kamoliddin Tojiyev a participé à la conférence de presse et a répondu ouvertement aux questions sur la méforme de l'équipe en seconde période, le penalty controversé et les blessures.

«Nous aurions dû marquer 3 buts en première mi-temps» : La surprise de l'entraîneur

Tojiyev a souligné la différence frappante entre les deux mi-temps :

  • Une domination totale en première période : «Nous avons très bien commencé et contrôlé la première mi-temps. Nous aurions pu marquer au moins 3 buts en exploitant les 3 occasions nettes créées ;

  • L'effondrement inattendu en seconde période : Honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé après la pause. C'était comme si une autre équipe était entrée sur le terrain. Les joueurs ont peut-être pensé que le match était gagné et se sont relâchés. Nous analyserons tout cela sérieusement demain», a déclaré l'entraîneur.

La polémique sur le penalty et l'état grave de Zaid Tahsin

Lors de la conférence, des détails importants sur l'arbitrage et les absences ont été évoqués :

  • Réaction sur le penalty de la 89e minute : «Je n'ai pas revu le penalty accordé en notre faveur, mais j'ai revu celui sifflé contre nous. Il n'y avait pas vraiment de tirage de maillot ou de poussée. Je ne sais pas comment les arbitres jugent cela ;

  • Le joueur évacué par ambulance : Je ne connais pas encore l'état de Zaid Tahsin. Il a été transporté directement du stade en ambulance et les médecins n'ont pas encore donné de diagnostic précis».

Le sort du titre : «Rien n'est encore perdu»

Malgré les 5 points de retard au classement, l'entraîneur du Pakhtakor n'a pas l'intention d'abandonner :

  • 5 journées restantes : Il reste encore 5 journées avant la fin de la saison. Dans le football, personne ne peut prédire avec certitude qui gagnera ;

  • La lutte continue : «Nos chances ont peut-être diminué, mais elles ne sont pas totalement anéanties. Nous nous battrons jusqu'au bout pour le titre», a conclu Kamoliddin Tojiyev.

PakhtakorNeftchiSuperligaKamoliddin TojiyevFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Que a dit Islom Ismoilov après la victoire contre Pakhtakor ?Que a dit Islom Ismoilov après la victoire contre Pakhtakor ?Aujourd'hui 06:49Qui sera l'entraîneur du mois de septembre en Super League ?Qui sera l'entraîneur du mois de septembre en Super League ?28 septembre 17:33Neftchi fait un grand pas vers le titre en battant Pakhtakor à l'extérieurNeftchi fait un grand pas vers le titre en battant Pakhtakor à l'extérieurHier 21:52Victoire à 10 et le secret d'Oybek Bozorov : Kamoliddin Tojiyev après le match dramatique à MuborakVictoire à 10 et le secret d'Oybek Bozorov : Kamoliddin Tojiyev après le match dramatique à Muborak20 septembre 08:53Quand et sur quelle chaîne regarder les matchs de Pakhtakor et Neftchi aujourd'hui ?Quand et sur quelle chaîne regarder les matchs de Pakhtakor et Neftchi aujourd'hui ?12 octobre 11:21Plusieurs chocs au programme de la 23e journée de la SuperligaPlusieurs chocs au programme de la 23e journée de la Superliga7 octobre 06:43
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran