Kamoliddin Tojiyev fait une déclaration surprenante après la défaite dramatique contre le Neftchi

Dans le choc de la 25e journée de la Superliga, l'équipe de Tachkent, «Pakhtakor» a subi une défaite douloureuse 1-3 à domicile contre son rival direct dans la course au titre, le club de Ferghana, «Neftchi» Ce revers laisse l'équipe de la capitale à 5 points du leader.

Après le match, l'entraîneur des «Lions», Kamoliddin Tojiyev a participé à la conférence de presse et a répondu ouvertement aux questions sur la méforme de l'équipe en seconde période, le penalty controversé et les blessures.

«Nous aurions dû marquer 3 buts en première mi-temps» : La surprise de l'entraîneur

Tojiyev a souligné la différence frappante entre les deux mi-temps :

Une domination totale en première période : «Nous avons très bien commencé et contrôlé la première mi-temps. Nous aurions pu marquer au moins 3 buts en exploitant les 3 occasions nettes créées ;

L'effondrement inattendu en seconde période : Honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé après la pause. C'était comme si une autre équipe était entrée sur le terrain. Les joueurs ont peut-être pensé que le match était gagné et se sont relâchés. Nous analyserons tout cela sérieusement demain», a déclaré l'entraîneur.

La polémique sur le penalty et l'état grave de Zaid Tahsin

Lors de la conférence, des détails importants sur l'arbitrage et les absences ont été évoqués :

Réaction sur le penalty de la 89e minute : «Je n'ai pas revu le penalty accordé en notre faveur, mais j'ai revu celui sifflé contre nous. Il n'y avait pas vraiment de tirage de maillot ou de poussée. Je ne sais pas comment les arbitres jugent cela ;

Le joueur évacué par ambulance : Je ne connais pas encore l'état de Zaid Tahsin. Il a été transporté directement du stade en ambulance et les médecins n'ont pas encore donné de diagnostic précis».

Le sort du titre : «Rien n'est encore perdu»

Malgré les 5 points de retard au classement, l'entraîneur du Pakhtakor n'a pas l'intention d'abandonner :