Qui sera l'entraîneur du mois de septembre en Super League ?

Dans la Super League d'Ouzbékistan, les candidats au prix de l'entraîneur du mois de septembre ont été annoncés. Cinq spécialistes ayant mené leurs équipes à des résultats élevés au cours du mois sont en lice pour cette nomination.

Il est à noter que parmi les candidats, on trouve non seulement des entraîneurs ayant terminé le mois de septembre sans défaite, mais aussi des techniciens dont l'équipe a montré des résultats significatifs en peu de temps.

Tojiyev et Berdiyev — avec un résultat maximal

L'entraîneur principal de Pakhtakor, Kamoliddin Tojiyev, a terminé les rencontres du mois de septembre avec un résultat idéal avec son équipe.

Le club de Tachkent a disputé 3 matchs au cours du mois et les a tous remportés. Pakhtakor a marqué 8 buts et n'en a encaissé que 2 lors de ces rencontres.

Ce résultat fait de Tojiyev l'un des principaux candidats au prix de l'entraîneur du mois.

Cependant, il fera face à une concurrence sérieuse de la part de l'entraîneur principal de Nasaf, Ro‘ziqul Berdiyev.

Le club de Qarshi a également disputé 3 matchs en septembre et les a tous gagnés. Mais les statistiques de Nasaf sont encore plus impressionnantes : l'équipe a marqué 13 buts et n'en a encaissé que 3.

Ainsi, les résultats des deux entraîneurs sont basés sur 100 % de victoires.

Qosimov et Kapadze sont également dans la course

L'entraîneur principal de l'AGMK, Mirjalol Qosimov, a disputé 3 rencontres avec son équipe en septembre.

Si le club d'Olmaliq a remporté deux de ces matchs, il a subi une défaite.

L'entraîneur de Navbahor, Timur Kapadze, a mené son équipe à 2 victoires en septembre. Les Namangani ont enregistré un match nul dans une autre rencontre, terminant le mois sans défaite.

Ainsi, les protégés de Kapadze n'ont jamais quitté le terrain en étant battus en septembre.

Le Surkhon de G‘ofurov n'est pas passé inaperçu

L'entraîneur principal de Surkhon, Anvar G‘ofurov, figure également parmi les candidats.

Le club de Termez a disputé 3 rencontres en septembre et en a remporté deux. Surkhon a subi une défaite lors d'un match.

Ainsi, un total de cinq spécialistes ont été nommés pour le prix de l'entraîneur du mois.

Résultats du mois de septembre

Entraîneur Équipe Matchs Victoires Nuls Défaites Kamoliddin Tojiyev Pakhtakor 3 3 0 0 Ro‘ziqul Berdiyev Nasaf 3 3 0 0 Mirjalol Qosimov AGMK 3 2 0 1 Timur Kapadze Navbahor 3 2 1 0 Anvar G‘ofurov Surkhon 3 2 0 1

La rivalité entre Tojiyev et Berdiyev est particulièrement intéressante. Les deux spécialistes ont enregistré trois victoires en septembre. Cependant, le fait que Nasaf ait marqué 13 buts et n'en ait encaissé que 3 démontre l'efficacité offensive et défensive de l'équipe de Berdiyev.

En même temps, le ratio de buts de 8:2 de Pakhtakor montre également le jeu stable de l'équipe de Tojiyev.

Qui remportera le titre de meilleur entraîneur ?

En septembre, plusieurs entraîneurs ont obtenu des résultats importants avec leurs équipes en Super League. Parmi les candidats, deux spécialistes ont obtenu le maximum de points, tandis que les autres ont justifié leur candidature par une série sans défaite ou deux victoires.

Désormais, le choix final dépendra de la manière dont les résultats de chaque entraîneur seront évalués.

Une chose est sûre : la compétition entre les entraîneurs de la Super League en septembre n'a pas été moins intéressante que la lutte sur le terrain. Peu importe à qui le prix sera remis, les principaux héros du mois ont été les spécialistes qui ont mené leurs équipes vers la victoire.