En tête du classement avec 64 points , le club de Neftchi de Ferghana reçoit le Dinamo Samarcande sur sa pelouse. Avec 59 points , le deuxième, Pakhtakor , se déplacera sur le terrain du Qizilqum à Navoï. Les deux rencontres débuteront simultanément à 16h15 .

Aujourd'hui, 28 novembre , deux rencontres décisives de la 29e journée de la Super League d'Ouzbékistan auront lieu. À l'issue de ces matchs, la question du titre de champion national pourrait être officiellement tranchée.

Neftchi fait un grand pas vers le titre en battant Pakhtakor à l'extérieur

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Selon les informations officielles de l'OuzPFL, il ne manque qu' 1 point au Neftchi pour être sacré champion. En d'autres termes, indépendamment du résultat de Pakhtakorà l'extérieur, un match nul contre le Dinamo suffira aux joueurs de Ferghana pour valider leur titre. À cet effet, le trophée de champion de la Super League sera acheminé au stade Istiqlol à Ferghana.

Super League. 29e journée (28 novembre)

Heure Match Stade et enjeux du titre 16h15 Neftchi — Dinamo Stade Istiqlol (Neftchi sera champion avec un nul ou une victoire) 16h15 Qizilqum — Pakhtakor Pakhtakor doit gagner et espérer une défaite du Neftchi

Selon vous, le Neftchi pourra-t-il valider son titre aujourd'hui au stade Istiqlol devant ses supporters, ou le suspense durera-t-il jusqu'à la dernière journée ?

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