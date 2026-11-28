Aujourd'hui, le 28 novembre, de la Superligue d'Ouzbékistan, deux rencontres importantes comptant pour la 29e journée auront lieu. Selon leurs résultats, le nom du champion national pourrait être connu dès aujourd'hui.

Le match phare de la journée se déroulera à Ferghana. Le Neftchi accueillera le Dinamo Samarcande sur son terrain. Si les hôtes gagnent ou font match nul, ils officialiseront leur titre de champion avant la fin de la saison.

En parallèle, à Navoï, le Qizilqum affrontera le Pakhtakor Tachkent. Les deux rencontres sont programmées à 16h15.

Comment se déroule la course au titre ?