Le Neftchi peut devenir champion d'Ouzbékistan aujourd'hui
Aujourd'hui, le 28 novembre, de la Superligue d'Ouzbékistan, deux rencontres importantes comptant pour la 29e journée auront lieu. Selon leurs résultats, le nom du champion national pourrait être connu dès aujourd'hui.
Le match phare de la journée se déroulera à Ferghana. Le Neftchi accueillera le Dinamo Samarcande sur son terrain. Si les hôtes gagnent ou font match nul, ils officialiseront leur titre de champion avant la fin de la saison.
En parallèle, à Navoï, le Qizilqum affrontera le Pakhtakor Tachkent. Les deux rencontres sont programmées à 16h15.
Comment se déroule la course au titre ?
Actuellement, le Neftchi occupe la première place du classement de la Superligue avec 64 points. Le Pakhtakor est deuxième avec 59 points, et le Navbahor est troisième avec 58 points.
Si le Neftchi obtient au moins un point aujourd'hui, le trophée de champion restera à Ferghana. La Ligue de football professionnel d'Ouzbékistan prévoit d'organiser la cérémonie de remise des prix pour le Neftchi après le match dans ce cas.
Si les joueurs de Ferghana perdent contre le Dinamo, la question du titre sera reportée à la dernière journée. Dans ce scénario, non seulement le Neftchi et le Pakhtakor, mais aussi le Navbahor conserveraient des chances de remporter les médailles d'or.
Ainsi, les matchs d'aujourd'hui pourraient non seulement décider du sort du titre, mais aussi rendre la lutte encore plus passionnante avant la dernière journée de la saison.
Pour information, le Neftchi a été champion d'Ouzbékistan pour la dernière fois lors de la saison 2025. L'équipe avait atteint cet objectif après une pause de 24 ans.
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