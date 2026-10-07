Plusieurs chocs au programme de la 23e journée de la Superliga

La lutte pour le titre et les places d'honneur en Superliga d'Ouzbékistan devient de plus en plus intense. Aujourd'hui, le 7 octobre, le coup d'envoi de la 23e journée sera donné. Lors du premier match, l'un des principaux prétendants au titre, Neftchi, accueillera Xorazm sur son terrain. Les jours suivants, les supporters auront les yeux rivés sur le derby Pakhtakor — Bunyodkor, le choc Nasaf — Dinamo et la rencontre entre l'AGMK et Navbahor.

Neftchi va-t-il consolider sa place de leader ?

Le match d'ouverture de la 23e journée aura lieu le 7 octobre à 19:00 au stade Istiqlol de Fergana. Neftchi reçoit Xorazm.

Après 22 journées, le club de Fergana est leader du championnat avec 51 points L'équipe compte 16 victoires et une différence de buts de 50:17. Son plus proche poursuivant, Pakhtakor, a accumulé 49 points.

C'est pourquoi, pour Neftchi, le match contre Xorazm n'est pas une rencontre ordinaire. Une victoire renforcerait encore sa position dans la course au titre.

Xorazm, quant à lui, occupe la 14e place avec 21 points après 22 journées. Bien que l'écart au classement soit important, chaque point compte pour les visiteurs.

Le derby de Tachkent : Pakhtakor — Bunyodkor

Le 9 octobre à 19:00 deux clubs renommés de Tachkent, Pakhtakor et Bunyodkor, entreront sur le terrain.

Pakhtakor occupe actuellement la deuxième place avec 49 points. Chaque point de Neftchi est donc crucial pour le club de la capitale.

Bunyodkor est 13e avec 22 points. Par conséquent, les objectifs des deux équipes diffèrent radicalement : alors que Pakhtakor lutte pour le titre, Bunyodkor a besoin de points pour s'éloigner de la zone rouge.

Le statut de derby fait de cette rencontre l'un des matchs les plus intéressants de la journée.

Nasaf — Dinamo : un duel crucial pour les points

Un autre match important aura lieu à Qarshi le 9 octobre. À 19:30 Nasaf accueillera Dinamo.

Nasaf est sixième avec 34 points après 22 journées. Dinamo occupe la neuvième place avec 30 points.

L'écart n'est pas grand. Par conséquent, une victoire dans ce match pourrait influencer significativement le classement des deux équipes.

Surtout à l'approche de la phase décisive de la saison, la valeur de chaque point pour les places d'honneur augmente.

Navbahor face à un test sérieux à Olmaliq

Un autre match central de la 23e journée aura lieu le 11 octobre à 16:00 L'AGMK accueillera Navbahor sur son terrain.

Navbahor est troisième avec 44 points et poursuit les deux équipes de tête. Le club d'Olmaliq occupe la quatrième place avec 35 points.

Ce match est donc crucial pour le haut du tableau. Si Navbahor gagne, il maintiendra la pression dans la course au titre. Pour l'AGMK, trois points permettraient de se rapprocher du troisième.

Calendrier complet de la 23e journée

Les matchs de la 23e journée de Superliga se dérouleront du 7 au 11 octobre. Le calendrier officiel indique la date et l'heure de début des huit rencontres.

Date Heure Match 7 octobre 19:00 Neftchi — Xorazm 9 octobre 18:30 Qo‘qon-1912 — Mash’al 9 octobre 19:00 Pakhtakor — Bunyodkor 9 octobre 19:00 Buxoro — Andijon 9 octobre 19:30 Nasaf — Dinamo 10 octobre 18:00 Qizilqum — Surxon 11 octobre 16:00 AGMK — Navbahor 11 octobre 16:00 So‘g‘diyona — Lokomotiv

Chaque point compte dans la course au titre

La situation après la 22e journée montre à quel point la course au titre est intense avant la 23e : Neftchi — 51 points, Pakhtakor — 49 points, Navbahor — 44 points. Derrière eux, l'AGMK et le Lokomotiv ont accumulé 35 points chacun.

Ainsi, les résultats du trio de tête lors de cette nouvelle journée pourraient non seulement affecter leur propre position, mais aussi la lutte globale pour le titre.

Neftchi jouera en premier. Ensuite, ce sera au tour de Pakhtakor et Navbahor. La question principale est de savoir si l'écart dans la course au titre se réduira ou si les leaders creuseront à nouveau l'écart.