Que a dit Islom Ismoilov après la victoire contre Pakhtakor ?

Lors du choc de la 25e journée de la Superliga, le club de Neftchi de Fergana a remporté une victoire importante et pleine de caractère 3-1 à l'extérieur contre Pakhtakor. En conséquence, les joueurs de Fergana ont porté leur avance sur leur plus proche poursuivant à 5 points.

Après la rencontre, l'entraîneur principal de Neftchi, Islom Ismoilov a participé à la conférence de presse, répondant en détail aux questions sur les changements tactiques, l'état psychologique des joueurs et les blessures.

« Les gars ont montré du caractère » : Prudence en première mi-temps et tournant tactique

L'entraîneur est revenu sur les actions de son équipe en première période et les changements effectués à la pause :

Le résultat avant tout : « Nous avons essayé de jouer de manière plus prudente en première mi-temps. La raison est que dans de tels matchs, le résultat passe toujours en premier. Comme l'a souligné Lobanovsky : le jeu est oublié, le résultat reste dans l'histoire. Si nous jouons de manière offensive et encaissons un but en défense, les critiques sont naturelles ;

Changement de schémas : Nous avions commencé le match en 3-4-3, mais après le penalty encaissé, nous sommes revenus à une tactique en 4-3-3 ;

Renforcement prévu : Sachant que Pakhtakor s'active généralement après la 60e minute, nous avons renforcé les ailes en faisant entrer Alisher Odilov et Abror Ismoilov en seconde période. Je pense qu'en seconde mi-temps, nous n'avons laissé pratiquement aucune chance à l'adversaire », a déclaré le spécialiste.

Pression psychologique : « Le poids de jouer à la 1ère place est différent »

Ismoilov a lié les récentes erreurs défensives de l'équipe à la psychologie des joueurs :

Une équipe qui a quelque chose à perdre : « Quand vous êtes 3e au classement, vous n'avez rien à perdre, vous ne faites qu'aller de l'avant. Mais quand vous êtes 1er, vous savez qu'une seule erreur peut vous faire chuter. Il y a plus de peur, et c'est pourquoi les décisions sont prises à la hâte ;

Pas le droit à la tranquillité : Malgré l'écart de 5 points, le titre n'est pas encore joué. Il reste 5 journées et nous devons entrer sur le terrain pour gagner tous les matchs ».

Blessures et le facteur Rodri àManchester City

Interrogé sur l'état des leaders avant le match de l'ACL, l'entraîneur a révélé des problèmes sérieux :