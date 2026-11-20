Le 20 novembre Lors du match phare de la 28e journée de la Superliga d'Ouzbékistan, Navbahor et Neftchi se sont affrontés à Namangan. Les hôtes ont battu le club de Fergana, réduit à dix. La question du titre se jouera lors de la prochaine journée.

Les visiteurs ont ouvert le score. À la 26e minute, Alisher Odilov a donné l'avantage à Neftchi. Cependant, peu après, les joueurs de Fergana ont perdu un élément : Vladimir Jovovic a été expulsé, obligeant Neftchi à terminer le match en infériorité numérique.

À la 42e minute, Jasurbek Jaloliddinov a égalisé d'une frappe lointaine. Son but a été salué comme une réalisation exceptionnelle.