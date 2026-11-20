Navbahor remporte le derby de la vallée face à Neftchi
Le 20 novembre Lors du match phare de la 28e journée de la Superliga d'Ouzbékistan, Navbahor et Neftchi se sont affrontés à Namangan. Les hôtes ont battu le club de Fergana, réduit à dix. La question du titre se jouera lors de la prochaine journée.
Les visiteurs ont ouvert le score. À la 26e minute, Alisher Odilov a donné l'avantage à Neftchi. Cependant, peu après, les joueurs de Fergana ont perdu un élément : Vladimir Jovovic a été expulsé, obligeant Neftchi à terminer le match en infériorité numérique.
À la 42e minute, Jasurbek Jaloliddinov a égalisé d'une frappe lointaine. Son but a été salué comme une réalisation exceptionnelle.
En seconde période, Navbahor a accentué sa domination. À la 53e minute, Joel Kojo a donné l'avantage aux locaux. Deux minutes plus tard, Diyor Kholmatov a marqué un autre but, portant l'écart à deux buts.
Neftchi n'a pas abdiqué. À la 77e minute, Kofi Kuao a inscrit le deuxième but de son équipe. Cependant, les joueurs de Fergana n'ont pas réussi à égaliser.
Ainsi, Navbahor a remporté le derby de la vallée à domicile. Cinq buts ont été marqués au total, et Neftchi a disputé une partie du match avec 10 joueurs.
Buts :
• 26e minute — Alisher Odilov (Neftchi).
• 42e minute — Jasurbek Jaloliddinov (Navbahor).
• 53e minute — Joel Kojo (Navbahor).
• 55e minute — Diyor Kholmatov (Navbahor).
• 77e minute — Kofi Kuao (Neftchi).
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