La prestigieuse publication française France Football a révélé avant la cérémonie le nom du lauréat du prix du « Meilleur entraîneur masculin de l'année ». Selon les informations divulguées par le média espagnol Mundo Deportivo , le sélectionneur de l'équipe nationale d'Espagne Luis de la Fuente a remporté le prix principal, devançant l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, selon les résultats finaux du vote.

La cérémonie solennelle de remise de ces prestigieuses récompenses aura lieu le lundi 26 octobre .

Visite solennelle : sous l'œil de la fédération espagnole

Le technicien espagnol se rendra à la soirée de remise des prix avec une importante délégation :

Participation à la cérémonie : Luis de la Fuente assistera personnellement à la soirée de gala qui se tiendra à Paris ;

Soutien de la fédération : Il sera officiellement accompagné par le président de la Fédération royale espagnole de football, Rafael Luosan, ainsi que par d'autres responsables de l'organisation.

Confrontation : Le titre mondial l'emporte sur le trophée de la Ligue des champions

La rivalité entre les deux grands entraîneurs espagnols est devenue l'une des oppositions les plus marquantes du monde du football cette année :

Luis de la Fuente : L'équipe nationale d'Espagne, sous sa direction, a été sacrée championne du monde lors du Mondial organisé à l'été 2026 ;

Luis Enrique : Le PSG, sous sa direction, a remporté le trophée le plus prestigieux au niveau des clubs, la Ligue des champions de l'UEFA.

Finalement, les votants ont jugé la victoire lors du tournoi le plus important au niveau des sélections, la Coupe du monde, supérieure au succès en Ligue des champions.