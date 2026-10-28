Le rédacteur en chef de France Football révèle les secrets sensationnels du vote du Ballon d'Or

La distinction individuelle la plus prestigieuse du monde du football, le Ballon d'Or (Ballon d'Or), a connu un suspense insoutenable et un véritable drame jusqu'aux dernières secondes du processus de vote. Le rédacteur en chef du magazine France Football , Vincent Garcia , a révélé des détails fracassants sur la lutte aux points entre Harry Kane et Kylian Mbappé .

Le responsable de l'organisation a souligné que pendant la majeure partie de la période de vote, l'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, était largement en tête, mais que dans la phase finale, le buteur du Bayern Munich, Harry Kane, a réalisé un come-back implacable pour remporter le trophée.

« L'écart a été encore plus serré que lors du duel entre Rodri et Vinícius en 2024 »

Vincent Garcia, en évoquant les résultats du vote et l'écart minimal entre les leaders, a communiqué les faits importants suivants :

Un mois en tête : « Pendant le mois où le processus de vote s'est déroulé, Kylian était devant, mais Kane a réussi à le rattraper », a souligné Garcia, précisant que le résultat final a basculé dans les tout derniers jours ;

Un écart de points incroyablement serré : La différence de points entre Mbappé et Kane était infime. Cet écart était même inférieur ou équivalent aux 41 points historiques observés entre Rodri et Vinícius Júnior en 2024 ;

Le tournant de dernière minute : Les votes exprimés par les journalistes et experts du monde entier dans les derniers jours ont été décisifs pour propulser l'attaquant anglais au sommet.

Le sommet de la carrière de Harry Kane

Pour Harry Kane, qui a reçu le Ballon d'Or lors de la cérémonie à Londres, cette victoire est devenue un événement historique :

Une grande victoire pour le football anglais : Pour la première fois au cours de sa longue et prolifique carrière, Kane a été reconnu comme le joueur inégalé au monde ;

La deuxième place douloureuse de Mbappé : Bien que l'attaquant français ait été très proche de la victoire, il a dû se contenter de la deuxième place du podium dans les derniers instants ;

La preuve d'une concurrence féroce : La dynamique du vote a montré que le processus pour déterminer le meilleur joueur du football moderne est plus impitoyable et passionnant que jamais.

Cette déclaration ouverte du responsable de France Football prouve que la lutte entre Harry Kane et Kylian Mbappé est entrée dans les annales comme l'une des confrontations les plus serrées et mémorables de l'histoire du Ballon d'Or.