Une nouvelle page de l'histoire du football mondial a été écrite : l'Espagne, championne d'Europe en titre, a prouvé une fois de plus qu'elle est la machine invincible de la planète. Lors du choc de la 1ère journée de la Ligue A de la Ligue des Nations de l'UEFA au mythique stade de Wembley à Londres, la « Roja » a décroché une victoire héroïque 3-2 contre l'Angleterre. Ce succès n'est pas seulement une victoire à 3 points, mais un record historique inscrit dans les annales : les hommes de Luis de la Fuente ont porté leur série d'invincibilité en matchs officiels à 39 matchs battant ainsi le record du monde.

L'Espagne avait perdu pour la dernière fois dans le temps réglementaire d'une rencontre officielle il y a 3 ans et demi, en mars 2023, contre l'Écosse (0-2). Ainsi, les Espagnols ont dépassé le record de 37 matchs détenu par l'Italie de Roberto Mancini et leur propre record personnel de 38 matchs établi l'été dernier, devenant les seuls détenteurs de la plus longue série d'invincibilité de l'histoire du football.

« 39 matchs officiels, la chute du record italien et le triomphe à Wembley » : 5 points clés du record historique

Les faits officiels les plus importants concernant le record du monde de l'Espagne :

39 matchs officiels sans défaite : L'équipe nationale d'Espagne a enregistré un record du monde absolu en restant invaincue pendant 39 matchs officiels consécutifs ;

Le triomphe 3-2 à Wembley : La victoire contre les Anglais dans la capitale britannique a été le point culminant du nouveau record ;

Le record de 37 matchs de l'Italie dépassé : Le record de 37 matchs établi par les Italiens entre 2018 et 2021 est officiellement entré dans l'histoire ;

Invaincue dans le temps réglementaire depuis 2023 : L'Espagne a perdu pour la dernière fois dans le temps réglementaire d'un match officiel en mars 2023 contre l'Écosse (0-2) ;

Le bilan génial de De la Fuente : Sous la direction du sélectionneur, l'équipe a remporté 41 victoires, fait 7 nuls et subi seulement 3 défaites en 51 matchs.

Analyse comparative des détenteurs du record du monde et des statistiques de De la Fuente

Tableau des séries d'invincibilité dans l'histoire du football et du bilan de Luis de la Fuente :

Indicateurs et paramètres Équipe d'Espagne (Nouveau record du monde) Équipe d'Italie (Ancien détenteur du record) Série officielle sans défaite 39 matchs officiels (Record du monde absolu) 37 matchs officiels (septembre 2018 – octobre 2021) Match où le record a été établi Angleterre - Espagne 2-3 (Wembley, Londres) Jusqu'aux demi-finales de la Ligue des Nations Dernière défaite officielle (temps réglementaire) Mars 2023 (contre l'Écosse 0-2) Septembre 2018 (contre le Portugal 0-1) Résultat du sélectionneur (De la Fuente) 51 matchs : 41 victoires, 7 nuls, 3 défaites Fondations du titre à l'époque de Roberto Mancini Les 3 défaites du sélectionneur Écosse (0-2, 2023), Colombie (0-1, 2024), Portugal (tab. 2025) — Style et supériorité tactique Contrôle parfait du ballon, ailiers rapides et pressing systématique Défense disciplinée et combinaisons pragmatiques

Expertise footballistique : Pourquoi l'Espagne de Luis de la Fuente est-elle l'équipe la plus puissante du monde ?

Conclusions des analystes sportifs internationaux, historiens du football et experts de l'UEFA :

« Une combinaison unique de jeunesse et d'expérience » : De la Fuente a parfaitement intégré les joueurs issus des équipes de jeunes d'Espagne dans la philosophie de l'équipe première ; l'association de stars comme Lamine Yamal, Nico Williams et Alex Baena avec des piliers expérimentés comme Rodri et Carvajal est devenue une force irrésistible ;

« Une volonté mentale inébranlable à Wembley » : Être mené 1-2 à Londres contre les Anglais, reprendre le contrôle du match en seconde période et arracher la victoire 3-2 est un caractère que seuls les grands champions possèdent ;

Stabilité systémique et continuité du record : Gagner 41 matchs sur 51 est un chiffre phénoménal, et l'Espagne est actuellement la seule équipe capable d'imposer son jeu à n'importe quel grand nom mondial ; cette série devrait encore se prolonger.

Selon vous, quelle équipe nationale pourra stopper la série record de 39 matchs de l'Espagne ? Cette équipe sous Luis de la Fuente est-elle plus forte que l'Espagne de l'ère « Xavi-Iniesta-Villa » ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cet article sensationnel sur le record du football mondial avec tous les passionnés !