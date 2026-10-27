Luis de la Fuente élu meilleur entraîneur de l'année

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Luis de la Fuente élu meilleur entraîneur de l'année

Sur la scène du théâtre «Palladium» à Londres, lors de la prestigieuse cérémonie du «Ballon d'Or 2026» , le nom du vainqueur du prix du meilleur entraîneur de l'année a été officiellement annoncé. Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Espagne, Luis de la Fuente , a été sacré meilleur entraîneur masculin de la planète.

Le technicien espagnol expérimenté a reçu cette distinction individuelle prestigieuse après avoir mené la «Roja» au titre mondial lors de la Coupe du Monde organisée cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Compétition entre entraîneurs : La suprématie de De la Fuente

Une lutte acharnée a opposé des techniciens renommés ayant obtenu des résultats significatifs avec leurs clubs et sélections tout au long de l'année :

  • Le facteur Coupe du Monde : Le jeu solide, tactiquement parfait et brillant déployé par l'équipe d'Espagne sous la direction de Luis de la Fuente durant le Mondial a été décisif lors du processus de vote ;

  • Les candidats surpassés : L'entraîneur espagnol a devancé des techniciens de haut niveau tels que le lauréat de l'an dernier Luis Enrique (PSG), Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa) ainsi que Vincent Kompany (Bayern Munich).

Triomphe espagnol également dans le football féminin : Pere Romeu entraîneur de l'année

Au cours de l'événement, le meilleur entraîneur ayant dirigé avec succès des équipes féminines a également été récompensé :

  • La victoire du coach du FC Barcelone : Le prix du meilleur entraîneur de l'année pour le football féminin a été décerné à l'entraîneur du FC Barcelone, Pere Romeu;

  • Domination totale du football espagnol : L'attribution des deux prix, masculin et féminin, à des techniciens espagnols a démontré une fois de plus l'immense prestige de l'école d'entraîneurs du pays sur la scène mondiale.

«Ballon d'Or 2026» : Les meilleurs entraîneurs de l'année

Catégorie

Entraîneur vainqueur

Équipe

Réalisation majeure

Meilleur entraîneur masculin de l'année

Luis de la Fuente

Équipe nationale d'Espagne

Vainqueur de la Coupe du Monde 2026

Meilleur entraîneur féminin de l'année

Pere Romeu

Équipe féminine du FC Barcelone

Titres et régularité durant la saison

Candidats surpassés

L. Enrique, M. Arteta, U. Emery, V. Kompany

Résultats obtenus avec divers clubs

Lieu de la cérémonie

Théâtre «Palladium», Londres

26 octobre 2026

Ballon d'Or 2026Luis de la FuentePere RomeuÉquipe nationale d'EspagneFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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